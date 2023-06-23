【港車北上】經民聯促政府降計劃手續費　倡推港珠澳大橋月票計劃

▲ 經民聯今日舉行「共建灣區醫食住行」建議書發布會。

「港車北上」計劃將於7月1日起實施，經民聯今日促政府，簡化「港車北上」計劃的申請程序和降低各類型的手續費用，如能否以互聯互通機制，讓車主只須購買香港的車保就能涵蓋兩地，無須再購買內地的「交強險」，並爭取港珠澳大橋推出月票及年票計劃。

經民聯今日舉行「共建灣區醫食住行」建議書發布會，主席盧偉國指，經民聯在共建灣區「醫食住行」四大範疇提出15項建議，涉及醫療健康、飲食消費、住屋置業、交通出行等四大範疇，期望深化灣區城市無縫聯通。

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經民聯立法會議員吳永嘉指，申請「港車北上計劃」一年的成本，約港幣2,000至3,000元。他建議，例如在保險方面，能否以互聯互通機制，讓車主只須購買香港的車保就能涵蓋兩地，無須再購買內地的「交強險」，減少不必要的負擔，並爭取港珠澳大橋推出月票及年票計劃，降低市民出行成本。

吳永嘉認為，政府應簡化申辦「禁區紙」安排，加快落實電子化，推出電子平台供市民經網上提交，長遠可研究豁免持有「禁區紙」。

住屋置業方面，經民聯副主席梁美芬建議，內地城市推出「共有產權住房」項目，即俗稱「內地版居屋」，基本上是給某個收入的居民，政府資助約一半，市民享有約50%產權。她建議，研究香港與內地城市合作參建「共有產權住房」，並放寬相關申請條件，提供一定比例的單位供港人獨立申請，以滿足港人住屋需求。

林健鋒：推動「一卡大灣區通行」

飲食消費範疇方面，經民聯副主席林健鋒指，對於不少港人特別是長者而言，相對於以智能手機為基礎的二維碼掃碼支付方式，「觸卡式支付」始終是較為普及。他建議，特區政府主動與內地有關部委商討，爭取以實體卡，例如八達通，作為雙向跨境電子支付選項，做到「一卡大灣區通行」， 以一卡辦妥灣區內任何生活、交通和消費。

經民聯立法會議員陳祖恒認為，為便利港人開通內地銀行和電子消費平台帳戶，所有電子消費平台帳戶提供以回鄉證號碼以及香港手機號碼作登記選項。

醫療健康方面，經民聯立法會議員陸瀚民建議，政府盡快制定大灣區跨境醫療發展藍圖，推動兩地醫療資源聯通，包括擴大長者醫療券的適用範圍、容許「醫健通」病歷跨境互通、加強與內地醫學人才聯合培養。

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責任編輯：區綽彥