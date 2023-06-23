【鐵達尼號】潛艇組團參觀鐵達尼號殘骸　遇難者後代斥：十分噁心

▲ 「鐵達尼號」災難造成一千多人罹難。

「泰坦號」潛艇載著5人前往觀賞沉船「鐵達尼號」時失聯，現證實5名乘客已罹難。「鐵達尼號」災難中罹難者和倖存者的家屬分別接受訪問，認為「鐵達尼號」事件是一場悲劇，對於組團參觀的行為表示強烈反對。他們認為那是1000千多名亡者的「水下墓地」，並不是供「遊客」到「迪士尼樂園」遊玩及參觀用的，直斥「海洋之門探險」帶人參觀殘骸是「十分可恥」的行為。

最新影片推介︰

綜合外媒報導，馬克（Mark Petteruti）的祖母是「鐵達尼號」災難的倖存者，但卻終生患有創傷後壓力症 （PTSD）。他困惑地表示，

這真是一場悲劇，我不敢相信人們會花25萬美元（約196萬港元）來觀看它。

他更嘲諷地道，

這就像一個墓地，所有死去的人連同他們的遺體都在那裡……現在它幾乎就像迪士尼樂園，所有人都去那裡看。

此外，69歲的約翰（John Locascio）也表示，他的叔叔阿爾貝托（Alberto）和塞巴斯蒂亞諾（Sebastiano）當年在「鐵達尼號」擔任服務員，且在該災難中喪生。

他質問道，

老實說，這令人感到十分噁心！你想看什麼，想對著殘骸拋媚眼嗎？

他悲憤地痛斥，

你去掃墓時，會把你的叔叔和嬸嬸的棺木都挖出來看嗎？

約翰最後對大眾勸喻道，

他們死得很慘。就讓屍體休息吧。他們不想讓人們看到他們。

另外，也有災難倖存者家屬雪莉（Shelly Binder）表示，希望人們把參觀的錢用在適當的地方，

花25萬美元賭上自己的生命，這簡直就是極度癡迷！我很樂意看到這筆錢用於妥善修復和保護從船上打撈上來的文物。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳