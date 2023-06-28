【都巿痛症】姿勢不正腰脊椎間盤受壓誘發　研究指逾50%成年人試過腰背痛

▲ 腰背痛雖十分普遍，但引起原因眾多，要根治必須找出病源。 （被訪者提供）

腰背痛，香港人常見都市問題，過往長坐辦公室埋頭苦幹的OL、工作操勞的藍領，或是隨着年紀漸長、骨骼慢慢退化的長者皆屬高危群。但如今電子智能產品大行其道，使用時間過長或姿勢不當，年紀小小有腰背痛已非罕見。

既然腰背痛影響者眾，更需對此多了解，適時作出預防對策。

5至8成成年人試過腰背痛

腰背痛是一個非常普遍的痛症問題，研究報告顯示大概有5到8成的成年人都會經歷腰背痛。脊醫高葦鍾指，在脊醫診所常會聽到的腰背痛成因包括運動或搬重物意外拉傷，或是舊傷患沒有處理好變嚴重，也有長時間姿勢不正確引致。

他說腰背痛成因眾多，例如由腰背肌肉筋腱拉傷引起，或是較嚴重的脊椎關節退化引致骨刺或椎間盤突出，亦可能由一些疾病例如強直性脊椎炎（Ankylosing Spondylitis）和舒曼氏症（Scheuermann’s Disease）而引致。

另外，腰背肌肉或是筋腱受傷，可以經由運動意外創傷、搬重物時姿勢不正確，或是長期姿勢不正確，使到脊椎附近肌肉筋腱勞損引致。

姿勢不正確 腰脊承受壓力

他提醒勿忽略不正確姿勢對腰背肌肉所帶來的影響，以為意外創傷的傷害一定比較大。「事實上當姿勢不正確時，腰部的肌肉、脊椎關節或椎間盤都會承受更多的壓力，一段時間後更會令到所影響的組織變弱。」

另外，長時間坐或站會使到核心肌肉、腹肌、背部肌肉緊張甚至引來痛楚。這是因為長時間保持一個動作會減少該部位的血流量，使到肌肉變緊和變弱，久而久之就有機會變成勞損。

除了勞損，不正確姿勢還會使到我們更容易拉傷或扭傷。由於腰部組織變弱或是長期繃緊，腰背痛就可能因為一個日常簡單動作而被誘發出來，變成突如其來的拉傷或扭傷。

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人到中年易有腰背痛

「不正確姿勢除了會增加我們拉傷脊椎肌肉或筋腱的機會，亦可能會加速脊椎關節組織退化。除了一些免疫系統引致的關節病例如強直性脊椎炎和類風濕關節炎，還有一種叫骨關節炎（Osteoarthritis），是經由日常的關節磨損日積月累而引致。」高葦鍾解說。

根據 2017年一份研究報告顯示，年紀愈大，患有腰背痛的機會愈高，尤其45到49歲年齡層最容易患有腰背痛。事實上，這很容易理解這背後的原因，肌肉和脊椎關節每天也在使用，一段時間後便可能累積了一些傷患，或是由不正確姿勢引起的脊椎問題，當這些情況累積到一定的嚴重性便會引來腰背痛。

找出病因 對症治療

要解決腰背痛問題，脊醫會通過問診了解病歷，再經由檢查了解病人脊椎或者其他相關組織例如肌肉等問題，如有需要會建議病人作進一步的診斷測試例如X光，進一步了解脊椎關節的情況。

之後，再因應病人病情設立一個合適的治療方案，並針對當事人的體格結構、重心平衡、姿勢習慣，使用手法治療改善脊椎錯位，以及利用肌肉強化運動強化變弱的肌肉。有需要時會利用醫療儀器幫助消炎止痛，從而改善病人的腰背痛問題。

記者：周美好