【親子好去處】萬呎海洋體驗館結合真實及投影效果 助孩子增進保育知識

▲ 荃灣楊屋道嘅「浩海立方‧探游館」，係全港首建於市中心嘅海洋體驗館，佔地逾萬呎，場內嘅水母又靚又特別，啱晒大小朋友去玩同打卡。

位於荃灣楊屋道的「浩海立方‧探游館」，是全港首建於市中心的海洋體驗館，佔地逾萬呎，場內的水母又靚又特別，還有導賞姐姐介紹，加深小朋友對有關水母的知識，更可以睇到孕育水母嘅過程！

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「浩海立方‧探游館」佔地逾萬呎，場內有多個不同主題的專區，包括；全港首個結合真實海洋生物及投影效果的「光影海洋觀景窗」、「夢幻水母萬花筒」、「VR海洋探秘之旅」、「水母實驗室」、「海洋兒童樂園」及「特色餐飲區」等。吸引一家大小來邊玩邊學水母及保育知識外，場內夢幻的視覺效果，啱晒打卡。

▲ VR 海洋探秘之旅 (圖：kkday)

付入場費進場後，在「VR海洋探秘之旅」設有2個科技遊戲免費體驗，

1. VR遊戲

試試同水母一齊生活，適應大自然環境的挑戰，了解海洋生態，加深了解環境保育的重要。

2.MR實境體驗

戴住MR鏡同海豚玩飛盤遊戲，又同水母、鯊魚一齊游水互動，好好玩。

而探游館內，有不少具視覺效果的地方打卡，小朋友就可以到室內兒童遊樂區大玩一餐，玩到攰仲可以到 Cafe，食埋個下午茶，係咪正先！

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購票詳情：http://bitly.ws/Jnfu

交通指南

港鐵：荃灣西鐵站經楊屋道，步行 8分鐘

荃灣港鐵站經眾安街，步行 10分鐘

巴士：乘坐 30X, 33A, 39A, 41M, 42M, 49X, 238M, 930 到楊屋道街市, 步行 3分鐘即達。

乘坐 30X, 32H, 33A, 41M, 42M, 43B, 243M 到荃灣橫窩仔街 , 步行3分鐘即達。

駕車：由荃灣德士古道右轉至馬頭壩道靠左，即達停車場。

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責任編輯:王明芳

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