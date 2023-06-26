【令人期待的下集預告】陳柏宇歌唱能力提升享自由度　Jason一直成長：不像年輕時般衝動

▲ 陳柏宇（Jason）接受TOPick專訪。

「快得已轉眼一世紀 不再分隔此與彼 如懂去擁抱這剎美好 到尾」，這一段歌詞出自陳柏宇（Jason）的新歌《令人期待的下集預告》， Jason接受TOPick專訪時指歌曲講述人與人之間的緣份，不過關係可延續下去與否，無人知曉，就是希望大家可享受相遇的一刻、活在當下。

陳柏宇新歌《令人期待的下集預告》搞盲約體驗 與陌生人交談盼從中有得著

《令人期待的下集預告》

Jason解構新歌期間，認真地說：「與不認識的人交談，便不會有那麼多的假設、用你對他的前設去認定他的說話，變相就會較真誠。」

有樂迷覺得Jason唱得較以往溫柔，那麼這是Jason再學唱歌的成果嗎？他解釋：「可以用更多不同方法、聲線去唱歌，聲音的質感就一定有變。」他對此表示開心，「我喜歡現時唱歌的自由度，知道自己在唱歌上有更多的能力，在這首歌就可用輕柔的感覺來演繹。」

▲ 《令人期待的下集預告》

樂迷聽著Jason輕柔的演繹會覺得「聽得舒服」，Jason指對主唱的他而言就不同說法，「都要用很多effort，無論是輕或重，也一定要有一定的effort需要應用。」

Jason笑說太太符曉薇（Leanne）喜歡自己的新歌，他稱：「這是高度的評價，她不是經常會向我說。她也是偏向喜歡這一類的歌曲，她好像也喜歡《有天》。」好奇《認真如初》能否得到Leanne的「垂青」，Jason搞鬼地說：「以她的音樂品味，不是喜歡這一類曲風。」

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英國「美食」之旅

在今年6月初，Jason到英國曼徹斯特舉行《The Fight Goes On World Tour 2023》，並首次現場演繹《令人期待的下集預告》，相信一眾樂迷也盡興而歸。

從社交網站的相片、片段所見，舞台與觀眾的距離相當近，這次也是Jason首次舉行「全企位」的演唱會，他坦言曾擔心歌曲的情緒會否適合這種形式，幸好重新安排的歌單，令他覺得不會覺得尷尬。

他說：「沒有了visual的配合，因此是很依賴音樂、vocal，是一個很簡單的舞台。」

部份演出的歌曲在過往也曾演繹，故Jason形容這趟行程是舒服，他強調自己不想犧牲休息時間、希望保證自己的狀態。

此行最令Jason難忘的是與美食有關，他回想：「我吃了很難吃的越南粉，真的很難吃，這令我感難忘，也想不到是這樣的質素，實在是歷歷在目。」

▲ Jason到英國曼徹斯特舉行《The Fight Goes On World Tour 2023》。（IG圖片）

家有兩「寶」

Jason的音樂受樂迷歡迎，其家庭生活也成為粉絲們的樂事，身為「寵女狂魔」的Jason，隨著細囡陳星晴（Audrey）在今年3月出世，又會否有一種「由頭嚟過」的感覺？

對湊女相當享受的Jason說：「較以往熟手得多，心態上也比以往輕鬆。永遠最難處理的是小朋友生病的時候，是會感到很心痛。而且年幼的孩子又不可服藥，不過年幼時生病也比較好，他們沒有那麼辛苦，重擔是落於大人身上。」

談到兩位囡囡的「易湊」程度，他覺得Audrey與大囡Abigail是不相伯仲，「Audrey喝奶比較好，Abi則在喝奶以外的其他方面也很好，對飲食不是有太大興趣。」

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家有兩位可愛寶貝，Leanne提出兩夫婦抽時間「全天候」陪伴大囡Abi，Jason說：「她（Leanne）用這一個方法去解決她認為存在的問題。Abi是不知道何謂呷醋，她對於父母要多花時間在妹妹身上，是有一定的反應。這也是很合理的，皆因由她出世至4歲時也是集合父母的專注力。」

他續說：「作為父母，我覺得需要讓小朋友明白獲父母陪伴的時間會被分薄，但愛是不會分薄，每一位小朋友也有100%的愛。小朋友也需要知道父母不會忽略他們的感受、學懂家庭不是只圍繞著自己。」

▲ 一家四口（IG圖片）

男人四十

今年以巡唱為主要工作的Jason，強調自己一向也是以音樂類型的工作為主，他坦白地說：「我沒有留意自己有份參與的節目何時播出。」

Jason談起事業、育兒時也韜韜不絕，快將踏入「男人四十」的他，認為自己一直也有變化、成長，他稱：「以往與現時處理相同的問題時，也是不同的心態，思維就一直保持 ，控制情感的能力則有所不同，不會像年輕時般衝動呢！」

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髮型：Alex So @ the attic

化妝：Jessica Chan

造型：Exactly the Sam

服裝：ALLSAINTS

記者：陳淑霖

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