【億萬駙馬】伍富橋當日提親難過外父關受到阻撓　「億萬駙馬」婚後財政狀況非獨立

▲ 伍富橋接受TOPick訪問，大談婚後感受。

TVB藝人伍富橋（Alvin）去年5月迎娶富家千金梁兆楹（Shirley），榮升「億萬駙馬」，早前趁著結婚一周年推出新歌《很多很多份之一》送給愛妻，物輕情義重，意義萬分。

他接受TOPick專訪指，歌曲已籌備3年，由找製作班底、構思歌曲主題以至MV拍攝，均由Alvin一手策劃，亦是其第一首參與最多的作品。當時仍未認識太太Shirley，起初本以「尋找對的人」為題，構思2年多、3年後正好遇上太太，他直言：「覺得這是適合時機了，非常有意義。」

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▲ Alvin趁結婚一周年送新歌《很多很多份之一》冧愛妻。

性格內斂沒自信

MV邀請了杜以晨及方力申參演，Alvin演回自己「伍富橋」一角，杜以晨則是太太Shirley的角色。MV重返二人相識之地—娛樂新聞台取景拍攝，當時Shirley任職幕後撰稿員。

Alvin自認性格內斂、沒自信，初時在對方心目中印象極差：「她覺得我很沒禮貌的。她進來給我講稿，但我卻連眼神也沒看她便拿走了。我害怕如果跟她打招呼，但她不作回應我會很尷尬，索性連眼神也避開。我不會主動跟人打招呼，不認識我的人會覺得很囂張。」

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愛犬為幕後功臣

Alvin與Shirley的愛情故事，5、6年後才真正開始。正正跟MV一樣，機緣巧合下出現了方力申的角色，為兩人牽起紅線：「我朋友是她的健身教練，租了我的健身室操練，這個時候才真正認識。」

原來很久以前，Shirley已喜歡Alvin愛犬「飛雲」，私下有追蹤飛雲的IG帳號。

向來愛面子的Shirley前往Alvin健身室前刻意取消追蹤，免得讓他知道原來一直有留意對方：「直到近幾個月，她才告訴我這件事，我問她原因，她說因為不想我暗爽！原來一直有留意我。」其後利用愛犬約Shirley出街放狗，笑言飛雲絕對是幕後大功臣。

▲ （IG圖片）

問到太太對新歌有何評價？Alvin指她不愛說出心裡面的說話：「之前有記者問她老公出歌作結婚周年紀念感不感動，她也回答不感動，但我知道怎樣也會有點感動吧！」

雖然口裡說不，但她表明十分支持Alvin唱歌，此番話足已令Alvin感動不已：「證明我沒選錯人，真是一大支強心針。無論成績如何，最重要獲得身邊人支持。她贊同你，這件事已贏了一半。」

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帶太太吃80元自助餐

Alvin與Shirley拍拖只有半年就結婚，現年28歲的他正值事業黃金期，究竟有甚麼驅使他早婚？巨蟹座的他自認重視家庭，從小已想早日組織家庭，「每次拍拖都很認真，以結婚為目標。跟她拍拖時有觀察微細detail，令我確定她就是我想結婚的對象。」

他透露當初約會時，擔心對方吃慣fine dining，不吃其他菜式，故在食方面花下少功夫做資料搜集：「我自己甚少吃fine dining，多數吃茶餐廳。最後她竟然跟我說，去平日我吃的餐廳便可以。最後我帶了她吃價值80多元的素食自助餐，她不但肯陪我吃，更沒有任何怨言，我覺得這個女仔很不錯。」

二人拍拖後，發現對方竟愛到葵涌廣場「掃街」、貼地吃火鍋，並非傳統的千金小姐。

好老婆兼人生導師

「跟她一起後，令我長大成熟不少。找老婆最緊要這一點，不是樣靚身材正，嘻嘻哈哈又一日，令大家互相進步、成長好緊要，否則難以走得長。」

Shirley除了是一位好老婆，更是Alvin的人生導師。「生活上、工作上遇到負面情緒或不快事情，她會聆聽，但不會盲目支持我，反而跟我理性分析、去研究，日後遇到同類事情，我會懂得用另一個角度去看待及處理事情。」

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昔日的他不懂如何面對負評，每當看到沒有預料的新聞或網民留言，便容易陷入負面情緒，全靠個性開朗的太太「心理輔導」才能調節心情。「我感到很慚愧，入行已有一段時間，反而需要圈外人、亦是參與其中的人去反安慰我。」

他透露太太初時曾因為外界言論感到不開心：「不過她很快便調整到心情，心臟很強大。她說我們倆在一起活得開心，酒照飲舞照跳，不需要理會他人意見、批評。」

Alvin冧爆指太太是一個能讓他可以投放整副精力在身上的人，遇上Shirley後性格變得開朗、自信：「為甚麼覺得追了這位老婆是對呢？她真的改變我很多，令我長大成熟不少。直到現在，沒有一刻後悔過。」

至於生小孩，他與太太以輕鬆心態面對，「順其自然，我和太太都想生女兒，一定錫到燶！」看來二人已不設防，相信好消息離不遠！

▲ （陳慧安 攝）

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提親有阻撓

談回當日閃婚的決定，原來是Alvin與Shirley兩人一起協議出來。他憶起「求婚」當天，指某一天突然聊起話來：「不如結婚啦！」然後二人便於去年5月在家中註冊結婚。他稱太太事後亦有跟他說：「決定結婚是一刻的衝動，最愛的時候作出這個選擇，亦都是最好的。過了這個時刻，可能會猶豫，所以結婚後才拍拖未嘗是一件壞事。」

英雄難過「外父」關，女兒是父親前世情人。對Alvin而言，比起美人，外父關更加難過！他透露當日「提親」並非一切順利，渴望生女的他直言：「天下父親都是一樣，不捨得女兒出嫁。將來若是我生個女兒，相信也一樣。」幸好獲得外母支持幫手「推一推」，現在成為一家人，相處更融洽非常。

▲ Alvin與太太家人相處融洽。（IG圖片）

他直言，在外父身上獲益良多，讚揚對方不但是好好丈夫、好好爸爸，更是一位非常值得學習的長輩：「家中大小事也難不到外父，他不是一個做電工的人，但懂得更換三腳插頭。原來當一個男人、丈夫、一家之主，連這些瑣碎東西也應該要懂。」

Alvin續稱：「好佩服他，終於明白他為何如此成功。我覺得非常幸運，可以跟佢一起生活，學懂了很多。」

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不介意被封「億萬駙馬」

婚後搬入太太與其家人居住的西貢相思灣5千呎大宅。對於被封為「億萬駙馬」，Alvin毫不介意稱號，認為只是一種說法：「駙馬也有女婿的意思，都沒有錯的。始終公眾人物，名字不會只得一個。每拍一套劇，可能又會多了個名字。多個名，等於多了人認識自己，記得這個名也好，那個名也好，都是記得我，最緊要大家開心。」

至於被網民指入贅女家，他直言不太會留意網民留言，免得觸動情緒。他又指現今不少人跟外父、外母同住，最緊要相處和睦。

▲ （陳慧安 攝）

Alvin最在意和失望，竟是來自身邊好友的說話：「『仲食呢啲嘢㗎咩』、『唔識人啦，仲記得我哋咩』，真正好朋友、兄弟不會拿來說笑，或許是我太過認真了吧。」

他續反問：「朋友幸福、開心，不是應該戥他高興嗎？為甚麼仍有這樣的comment......這令我意會到，或許他們本來就沒有當我真心朋友。早知道也好，經過這件事上了一課，知道誰真心對我好。」

財政上繳「中央」

談到與太太財政狀況，他坦言並非獨立，反而上繳「中央」：「工作賺回來的錢全交給太太管理，我對生活質素沒有太大追求。而且我喜歡回家吃飯，可能做健身不習慣吃得太油膩，反而是太太經常帶我出外吃飯，叫我『唔好咁摺』。」

他自言消遣不多，就算花錢僅用於有關運動上，例如打球聘請教練、報名參加比賽等。他透露目前正在增磅，希望來年或後年參加健美比賽。

記者：馮雪怡

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