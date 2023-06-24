【校長專訪】從戲劇界重返母校推廣藝術　培正中學校長革新課程︰我似學校導演

▲ 香港培正中學何力高校長表示，培正有超過130年歷史，但課程及教學設施一直與時並進。

一間學校的校風，或多或少反映校長的作風。創校逾130年的香港培正中學近年不斷革新課程及教學設施，活躍戲劇界多年的何力高自2018年接任校長後，繼續發揮創意改善教學，更堅持走入班房繼續教書、帶領劇社，希望親自聆聽學生的聲音。5年過去，何校長作個小總結︰「原來做校長幾似做監製導演，我好怕守舊，慶幸這幾年實踐到一些我對教育的看法。」

何力高校長是從頭徹尾的「培正仔」，由幼稚園讀到中學畢業，之後升讀香港中文大學新聞與傳播學系。他與培正的關係可謂難捨難離，大學畢業後他回歸母校教書，但他有感自己是個「傳媒人」，故4年後決定辭職跳入傳媒界做電視台記者，惟光景不長，他始終心繫學生，不久又重返母校續執教鞭，一做10年，但性格怕悶的他再萌生去意。

我覺得自己的視野好狹窄，我很少接觸外面的學校和學生，所以想看一看外面的世界。我很怕自己『滑啞』，我是喜歡追求挑戰性和新鮮感的人。

▲ 何校長至今堅持教學，其中一科新高中課程「知識之旅」，學生可以自訂題目研習。（湯致遠攝）

出走3年搞戲劇裝備自己

今次一別3年，其間何校長參與創作一些音樂劇如《震動心弦》、《逆風》及紀錄片《爭氣》，這3年經驗成就了之後獲獎的聯校音樂劇《奮青樂與路》。何校長回首這段時間大大擴闊其視野，認識到很多社會各界人士，並改變了他對教育的看法。至2015年，他最終選擇把所有寶貴經驗回饋母校，他笑言自己是第三度獲聘。

我在這3年裝備好自己，再返來擔任副校長，到現在成為校長。如果沒有這3年，可能今天的何力高是一個功利和精英主義的校長，只要求學生考好DSE（中學文憑試）。

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堅持教書帶領劇社羽球隊

何校長認為學業與課外活動必須平衡發展，學校應協助學生發掘專長，鼓勵多走出課室擴闊知識層面。因此近年他與教師團隊設計了全新高中校本課程「知識之旅」（JFK），讓中四、中五學生自訂題目研習，甚至可計劃一個項目參賽，老師則擔當一個輔導角色，沒有考試，只有持續性評估。這是其中一科何校長有份任教，另一科則是藝術，還有帶領課外活動如劇社及羽毛球隊，相當忙碌。

身為校長已經公務繁忙，為何仍堅持教書？何校長解釋︰「一來我喜歡教書，二來我覺得作為一個校長終日坐在辦公室內，與學生的距離會愈來愈遠，所以我覺得唯有在課室之中，才能真正與學生保持緊密連繫。」

▲ 何力高校長自言性格怕守舊，認為做校長似做導演，同樣需要發揮創意改善教學，與時並進。（湯致遠攝）

校長室書桌變飯桌與學生午餐

校長室也成為何校長與學生之間的小天地，何校長把書桌換成飯桌，歡迎學生邀請他共晉午餐，「可以透過email或直接入校務處找我，只要我有時間就一定答應，我會叫外賣，我請。」他笑言學生約食飯可以完全沒有原因，純粹「有得約你就同你食」；或者有學生想搞活動、出版刊物需徵求意見，甚至傾談升學及生涯規劃問題等。

小朋友說話好直率，他們肯大膽說出對學校的意見，幫助我完善一些學校政策。有學生對我呻過︰『我哋好慘，有好多測驗呀，一日測3科！』我考慮過後，今年定下新政策，一日不能多過兩個測驗。

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4D戲劇教育助全人發展

何校長直言如何平衡學業與課外活動，真是「拗足一千年」，但他認為學校並非補習社，而是全人教育，課外活動所教導的是軟技能（soft skills），即是溝通能力、解難能力、堅毅及人際合作等，「這些能力才是幫助你去面對將來的世界，因為知識愈來愈廉價了，一上網甚麼知識都找到。」

▲ 何校長當年積極籌備聯校音樂劇《奮青樂與路》。（學校官網圖片）

在戲劇界打滾多年的何校長，直言戲劇包含「4D品格教育」，即是Decipline（紀律及自律）、Dedication（投入）、Discovery（探索自我）和Delight（快樂），當中那份Delight會令師生沒齒難忘。誓如2017/18年的聯校音樂劇《奮青樂與路》奪得香港舞台劇獎6個獎項，是何校長最難忘的時光之一。

其實製作每一套劇我都好開心，因為每套劇的排練過程中，我和學生一齊捱足大半年，一齊流淚流汗，那段日子是充滿快樂與難忘回憶，最重要是見證到他們的成長。其實與一班志同道合的同學一齊表演，那種快樂是你進入成人社會後，很難再找到的。

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校長似監製導演發揮創意

何校長升任校長第五年，想不到原來做校長似足監製導演，同樣需要發揮創意，與團隊合作實踐自己的教育理念。「大家常說校風、校風，就是校長作風，學校的氛圍某程度反映了校長的風格和價值觀。」何校長慶幸自己上任5年，總算發揮到他的創意，「我真是很怕守舊。」

培正創校超過130年，常被外界認為是一所傳統學校，但何校長稱，培正的教學模式是不斷與時並進，且多得各方校友鼎力捐獻改善學校設施，例如全新智能教室、圖書館、音樂室等，讓學生們可以學習五花八門的技能。

「培正是一間好有人情味的學校。」何校長感慨大部分校友都由幼稚園讀到中學，在培正度過了十多年光陰。「我們對學校的歸屬感、那種一家人的感覺好強烈，培正的人情味……我夠膽講是難以在其他地方找得到。培正校友雖然散落世界各地，但內心仍是團結一致的。」

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叩門及插班面試貼士

香港培正中學與小學部的直屬關係，大部分小學部畢業生會直升中學部，只有極少量學位招收中一叩門學生及各級插班生。報讀學生首先要通過中英數筆試，校方再從中挑選學生面試。何力高校長明言，他不喜歡「死讀書」的學生，希望學生是精靈活潑，對答清晰流暢，有玩課外活動，「如果該名學生考得好高分，但不理世事就不是太好。」

▲ 培正昔日校舍照片，相當珍貴。（學校官網圖片）

▲ 香港培正見證本港逾70年變遷。（湯致遠攝）

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記者︰林綺玲