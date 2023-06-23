【玩轉迪士尼】香港迪士尼6月至9月投入全新夏日限定主題活動　好萊塢酒店7月14日重開

熱情當夏，香港迪士尼樂園度假區準備多個夏日主題活動的終極攻略，活動由即日起至9月3日。迪士尼好萊塢酒店亦將於7月14日以新面貌登場，向賓客提供全新裝潢的大堂及嶄新餐飲體驗。

迪士尼今夏提供全新「奇妙唱遊大冒險」表演，、「Pixar 水花大街派對！」、一系列清爽夏日主題#EATertainment 滋味體驗等，滿足追求驚喜味蕾體驗的美食大玩家！

一班迪士尼朋友將陪伴各位探險大玩家一同踏上奇妙探險之旅，隨著一浪接一浪的歡樂笑聲，投入於探險世界 樂韻叢林的全新「奇妙唱遊大冒險」表演！米奇與高飛將穿上全新探險主題服飾，沿途與《沖天救兵》的羅小飛、《魔幻森林》路易王、慕安娜及跳著夏威夷舞的史迪仔一同探索來自世界各地的奇妙冒險故事，浪花更會 「席捲」觀眾席，與你共度每個開心躍動時刻。

「Pixar 水花大街派對！」再度驚喜回歸，沿着美國小鎮大街處處水花四濺，為熱情奔放的水花大玩家消消暑。而一班備受喜愛的彼思好友，包括《反斗奇兵》 的胡迪、巴斯光年、翠絲與牧羊女寶貝，《玩轉腦朋友》的阿樂與阿愁等紛紛整裝待發。

喜歡唐老鴨的美食大玩家來到美國小鎮大街，定要品嚐清新爽口的椰香芝士泡芙、伯爵茶佛手柑甜 品棒，以及走到小鎮雪糕店 試試全新日向夏柑橘味軟雪糕，加有唐老鴨腳掌形狀的朱古力片作裝飾。而反斗奇兵大本營，就不能錯過以胡迪、巴斯光年、三眼仔等一班玩具老友為造型的多款不同水果味鬆餅，造型如同玩具一樣，可愛度滿分。

迪士尼好萊塢酒店將於7月14日以新面貌登場，迎接各位大玩家，呈現猶如電影大銀幕般的嶄新酒店大堂及餐廳。其中2間全新餐廳留映廳及藝彩廚，將為美食大玩家呈現一系列以迪士尼電影為靈感設計的#EATertainment 體驗，帶來味蕾大滿足之旅。

由 6月26日至7月9日，入場人士們可於探險世界與史迪仔和妮露見面慶祝史迪仔日，亦可到度假區商店選購一系列新奇有趣的夏威夷風的史迪仔主題精品，再到明日世界品嚐史迪仔主題夏日限定小食， 最後更可到動畫藝術教室學習如何繪畫史迪仔，全方位感受扮嘢小魔星的魅力。

一系列夏日驚喜接連不斷，由即日起至8月底，樂園將每星期營運6天或7天，而由9月起將逢星期三 (公眾假期及指定特別日子除外) 暫停開放，為賓客送上更多奇妙歡樂。

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