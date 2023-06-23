【慶回歸】粉嶺舊球場七一辦同樂日　公眾可免費體驗高球、木球、攀樹及親近小馬

▲ （哥球會提供）

香港哥爾夫球會宣布，粉嶺舊球場將於7月1日舉辦「香港哥爾夫球會同樂日」，早上提供特惠價26元果嶺費讓公眾人士在舊球場打波，下午2時至6時舊球場則會成「粉嶺同樂谷」，市民可以免費入場體驗高球、木球及攀樹，亦可以近距離接觸小馬及非洲盾臂龜，以及參與自然導賞團等，慶賀回歸。

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球會表示，「香港哥爾夫球會同樂日」無需登記，市民只需前往粉嶺舊球場即可免費參加，當日也將有免費穿梭巴士服務往返上水港鐵站及粉嶺舊球場，每 15 分鐘一班，歡迎市民攜同一家大小、親朋好友齊齊參與；而入場人士亦可獲贈精美禮物一份，先到先得，送完即止。

球會將在活動當天安排專業高球教練，指導參加者體驗高球活動，並現場教授打高球的基本技巧及正確姿勢等。同樂日亦設有木球體驗區，同樣會由專業木球教練指導參與者，木球體驗會每半小時派籌。

另外，來自樹木拓展學會的專業樹藝師將用舊球場的各種樹木，提供多項康樂活動，包括康樂攀樹、三角床、林間飛渡（Zipline）等，亦會安排樹木專家提供樹木導賞等活動。此外，小馬將於活動當天下午4時至6時到粉嶺舊球場近距離與參加者拍照留念，而定居球場的非洲盾臂龜當日亦會登場與大家見面。

球會提到，粉嶺舊球場七一當日也會舉行「慶祝回歸二十六周年全港五人足球公開賽」，屆時將有約千名小學生和家長到場，歡迎市民入場為足球小將打氣。

同樂日詳情：

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責任編輯：黃小冰