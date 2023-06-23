【打擊冒牌】女子社交平台直播賣冒牌手袋服飾被捕　海關檢百萬冒牌貨

▲ （黃傑偉攝）

海關版權及商標調查科今日（23日）破獲一宗網店透過社交平台直播售賣冒牌物品案，檢獲超過1,000件，包括服裝、手袋、飾物及皮具冒牌物品，市值100萬元，行動中拘捕一名30歲女子。

海關版權及商標科技罪案調查組高級調查主任周麗雯指，海關早前接獲舉報有人於社交平台售賣冒牌物品，調查發現有賣家於網上社交平台開設專頁，透過直播售賣冒牌物品，海關隨即喬裝顧客放蛇試買，經深入調查及商標持有人協助下，海關今日採取行動，突擊搜查一個位於上水住宅單位，檢獲1000件冒牌物品，市值100萬元，行動中拘捕一名30歲女子，調查仍繼續，不排除會有更多人被捕。

周麗雯表示，賣家為逃避執法部門調查，會揀選於晚上時分直播4至6小時，若顧客有興趣，賣家會個別接洽及安排付款方式，當確認付款後，會以速遞方式送上冒牌貨物。

海關呼籲市民要光顧有信譽良好店舖，亦提醒店舖不要售賣冒牌貨品。根據商品說明條例，任何人為售賣而管有冒牌物品即屬違法，一經定罪可被判罰款50萬元及監禁5年。市民如發現售賣冒牌物品活動，可致電25456182向海關舉報。

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記者：黃傑偉