ChatGPT掀熱潮　議員發言稿也靠AI？

▲ 立法會 。（資料圖片）

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT掀起熱潮，令大學要思考，是否需禁止學生用以做功課。原來，有議員承認其發言稿有用ChatGPT，不知道又算不算「抄功課」呢？

新思維議員狄志遠話，他在立法會發言稿及投稿去報章的文章，都有用ChatGPT幫助和修飾。他強調不會盡信ChatGPT的資料，會再去確認，但可善用ChatGPT表述的框架，相當完整。

狄志遠又稱，其黨友彭意婷「落區」宣傳海報的圖片，正是用AI繪圖製成。他大談「中間路綫」的宣傳單張也是問ChatGPT，包括這一句：「我們相信每個人的聲音都十分重要，而中間路綫是凝聚社會共識的關鍵。」

立法會議員常受邀出席活動並致辭，另一位關注科技發展的議員吳傑莊，在立法會的發言稿雖然沒有用ChatGPT幫手，但他坦言其出席開幕禮活動的發言稿，都是先給ChatGPT幾個關鍵詞，由ChatGPT撰寫，再由他的助理修改。

他去年5月成立的「元宇宙議員辦公室」，建立一個虛擬實景的議員辦公室，在綫上解答市民查詢。原來，他透露平均每星期有100人次在「元宇宙議辦」求助，成效不俗。

吳傑莊相信，不少議員都有善用AI，透露早前有議員更邀請AI公司的代表，到立法會以閉門形式與議員講解AI，加深議員對AI的認識。

邱達根：將來不懂用AI 必定會被懂用AI的人取代

科技創新界議員邱達根今日去到裘錦秋中學（葵涌），大談大數據和生成式人工智能。他稱，個人覺得，AI 雖然會取代某類型工作，但卻可為人類節省時間去從事更須人性化的工作。「而年輕人學習使用AI，就如學習中英文，屬基本技能，將來不懂用AI，必定會被懂用AI的人取代。」

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