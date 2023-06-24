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【航空事故】國泰航班於機場用逃生滑梯疏散乘客　11人受傷送院

社會 09:36 2023/06/24

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國泰航班於機場用逃生滑梯疏散乘客，11人受傷送院

國泰航空表示，機組人員偵察到由香港飛往洛杉磯的航班CX880出現技術故障，需按照標準程序終止起飛，並安排乘客由五個門逃生滑梯離開飛機，有11名乘客在疏散過程中受傷送院。國泰指，其同事正在醫院，為接受診治的乘客及其家屬提供所需協助。

國泰航空表示，機上載有17名機組人員和293名乘客，飛機返回登機閘口後，機組人員啟動預防性措施疏散乘客，安排乘客由5個門逃生滑梯離開飛機，其後知悉有11名乘客在疏散過程中受傷送院。

國泰表示，現時的首要任務是照顧所有受影響的乘客及機組人員，並已安排受影響乘客入住酒店休息，及調配另一航機運作CX880 航班前往洛杉磯， 將於今晨10時出發，而需在當地轉機的旅客將會獲安排其他航班前往目的地。

國泰又指，其同事正在醫院，為接受診治的乘客及其家屬提供所需協助，就事件為顧客的旅程帶來的不便深表歉意，並將配合當局進行調查。

機管局表示，受傷乘客包括1男10女，年齡介乎29至77歲，分別送往北大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院治理。

局方於凌晨零時20分接獲報告指，國泰航空一班前往洛杉磯的客機，起飛時因訊號異常中止起飛，並返回停機位，隨即打開緊急逃生梯，進行緊急疏散，消防到場支援，救護員即場治理受傷旅客。

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記者：鄧凱文

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