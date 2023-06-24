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【消費券2023】$2000七月到手　即睇轉會搶優惠攻略

社會 10:22 2023/06/24

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熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

$2000七月到手，即睇轉會搶優惠攻略。（資料圖片）

第二期消費券價值2,000元將於7月16日發放。合資格市民可在6月5日至27日期間登記轉會，多間電子支付平台趁機宣布推出多項優惠吸客。

八達通

新客戶將八達通登記入八達通App可享50元增值額、如使用手機八達通登記可享100元增值額。詳情即看【下一頁】

另八達通聯同麥當勞、OK便利店、大家樂、日本城等商戶，於消費券派發期間，一連4個星期推出連環快閃現金賞，透過八達通App以先到先得形式，派發100萬張商戶現金券；現金券有效期2星期，使用八達通App於指定日子及指定時間，撳入好賞嘟，即有機會拎走現金券。

參與商戶、現金券金額如下圖：

參與連環快閃現金賞的商戶及相應推出的現金券金額。 （八達通提供）

BoC Pay

新舊客戶均可享100元「現金賞」及5,000元「加碼理財賞」。

由即日起至7月31日，透過BoC Pay使用消費券，可於超過40家商戶消費滿50元減5元優惠，包括百佳、日本城、屈臣氏、星巴克、759阿信屋、MCL戲院、太興等 。此外，BoC Pay聯乘莎莎網店、士多、友和YOHO等商戶推出「閃購週」優惠，指定產品低至1元。

PayMe

由即日起至6月27日期間，新登記及轉會的客戶可享150元獎賞，可於本地近5.5萬間PayMe for Business商戶消費滿300元或以上即可使用。

另外，所有以PayMe領取消費券的用戶，將即時獲得共1,150元折扣優惠券，於消費券發放後到任何接受PayMe付款的商店使用。

PayMe亦會聯同超過30個品牌及大小商戶，推出快閃優惠券及折扣，所有個人用戶可享超過5,000元商戶優惠。

TOPick診症室
【TOPick診症室】港媽常忍尿患尿道炎1年發作4次　醫生拆解症狀及5大生活元兇

WeChat Pay HK

即日起至7月15日，新登記或轉會用戶可獲5張10元電子現金券。在全港所有可接受WeChat Pay HK的商戶單次消費滿20元，並透過WeChat Pay HK付款時，可使用1張。

另外，新舊客戶均可在手機應用程式內抽奬5次，可賺取高達238元加碼獎賞，每次抽獎均有機會獲得98元現金券一張，或獲5元至8.8元不等的電子現金券。

7月16日開始，所有用戶可獲雙倍印花獎賞，可兌換各大商戶電子現金券，包括大家樂、foodpanda外賣自取等。詳情即看【下一頁】

AlipayHK

所有用戶於消費劵派發當日可享2,000積分，相當於20元獎賞；新登記用戶可享額外3,000積分，相當於30元獎賞。

在6月1日至7月16日期間完成身分認證的18至24歲消費券用戶，可獲50元獎賞。

Tap & Go拍住賞

由2023年4月16日至2023年6月30日，同時為拍住賞的客戶及The Club會員的客戶，並於The Club的購物與獎賞網站，或The Club App首次用Tap & Go App結帳，可獲最高5% Club積分消費回贈。回贈只限首1,500名首次的合資格交易，單筆合資格消費淨額上限為3,000元以獲高達5% Club積分消費回贈 。

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記者：陳麗娜

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