【國泰事故】國泰客機發生故障　李施嬅機上直擊情況報平安：個人震晒

▲ 感恩大家平安！

國泰航空 CX880 由香港飛往洛杉磯航班，今日（6月24日）凌晨因機組人員偵察到技術故障終止起飛，隨即疏散機上293名乘客，並安排乘客由五個門逃生滑梯離開飛機，場面驚險。

有11名乘客在疏散過程中受傷送院，國泰指其同事正在醫院，為接受診治的乘客及其家屬提供所需協助。

藝人李施嬅原來就在肇事航機上，事後她在社交網上載片段報平安，並直擊機上混亂一刻及平安抵家後的片段。

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目擊事發經過報平安

施嬅透露當時事發一刻非常驚：「我平安返到屋企啦，報個平安先！今晚好驚險，我都係第一次飛機喺跑道上好高速無端端踩brake停，啲嘢跌晒啦，個個都好驚，空姐、captain話要疏散時，大家都好緊張、大嗌，好混亂，令到我個人都震晒！」

她續說：「其實都好驚嗰一刻，跟住瀡滑梯即刻彈出嚟，個個都要瀡落去，好多人都損晒，好感恩就係captain係我哋take off之前嗰刻發現有問題，即刻dup brake煞停，無起飛到，如果起飛咗仲麻煩。

▲ 李施嬅網上報平安。

平安沒事

她再指最重要大家平安沒事：「我都好感恩，雖然係幾驚嘅一件事，但係大家都平安冇事，唔飛住都唔緊要，辛苦咗咁多位工作人員、空姐、飛機師。」

好友鍾嘉欣、胡蓓蔚、趙希洛等亦留言指感恩大家都平安，見到施嬅沒事，一班粉絲都可以放心了！

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