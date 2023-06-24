【歷史重演】觀光潛艇泰坦號內爆專家揭5乘客死前感受　律師:免責聲明非「免死金牌」

▲ 泰坦號內爆專家揭5乘客死前感受，律師:免責聲明非「免死金牌」。

鐵達尼觀光潛艇「泰坦號」5富豪乘客遇難案件引發全球關注。有專家更估計「泰坦號」於內爆時所承受的壓力有可能達到每平方厘米280至350公斤，即不到一毫秒的時間就發生內爆，所以認為當時潛艇的5人極可能是「無痛死亡」。有法律專家則指出，乘客出事前雖曾簽署免責聲明，但其實有一關鍵仍可以向涉事公司提出的訴訟。

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潛艇「泰坦號」（Titan）於本月18日下潛約2小時後即失蹤，而美國海岸防衛隊最終於昨天表示在海底發現已疑似有關潛艇壓力艙碎片，相信曾發生了「災難性內爆」。

根據外媒報導，專門從事深水搜索和打撈作業的海洋學家默恩斯（David Mearns）表示根據官方發現的殘骸來估計，潛艇是快速解體，直言不幸的大幸是（內爆）發生由於是以毫秒計，相信艙內的人不會知道發生了什麼事。他又指5名死者當中有2位是自己的好友，因此對事件非常痛心。

「水下鑑識調查員」（Underwater Forensic Investigators）執行長麥道斯（Tom Maddox）則指內爆是指物體突然劇烈向內塌陷，推測「泰坦號」當時在海水中承受巨大的壓力，每平方厘米是280至350公斤，是地面上的350倍以上。因此一個小小的結構缺陷或漏水，都有可能會導致「立即性且災難性」的內爆。

據了解，潛艇上的富豪乘客出事前曾簽免責聲明，但美國德州專精人身傷害律師及海商法專家夏佛（Matthew D. Shaffer）則指出免責聲明從不是「免死金牌」，如果有證據表明存在嚴重疏失或未充分披露風險，免責聲明被法院裁定無效的狀況並不少見。他進一步解釋指如果船公司在明知它不適合進行這次潛水的情況下仍操作，那就絕對會抵銷免責聲明的效力。

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責任編輯：羅嘉欣