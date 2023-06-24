【DJ女神】樂宜遊泰大解放　性感水着「Big」波蕩漾夠震撼【多圖】

▲ 玩得好開心！

「DJ女神」之稱的樂宜憑着驕人的身材，吸引大批宅男粉絲，加上她毫不吝嗇晒身材，經常在網上分享性感美照，難怪每次其出Post，不得不令人讚好。

【DJ女神】樂宜當《美女廚房》學徒入娛樂圈 重返夜場打碟3晚勁賺40萬【多圖】

水着性感照

近日樂宜與朋友飛到泰國旅行，除了飲飲食食外，當然不少得游水，並在社交網分享美照，相中可見，穿上三點式上陣的她，大晒「Big」爆上圍和零贅肉的身材，吸睛十足！

之後，她再做「影後」大晒「蜜桃臀」，果然身材冇得輸，而且，見她大歎美食，又去按摩，難怪她留言：「即興和姊妹們來一個旅行🧳～每天都是吃吃吃，和按摩💆🏾‍♀️就是爽」相信她此行必定叉足電，有個愉快之旅。

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《美女廚房》學徒

2018年以藝名「洛兒」參與TVB綜藝節目《美女廚房》成為美女學徒，憑住魔鬼身材與天使美貌成為網民焦點。當時即被網民翻出舊照捲入整容疑雲，她以化妝技術為由否認整容。

其後亦到友台ViuTV參與烹飪比賽節目《辣伙頭》及《索女 人妻 ichi 烹》，同年還參與劇集《守護神之保險調查》拍攝。

2020年，她由「洛兒」改用本名「樂宜」重返夜場打碟，不時衝出香港登台演出。

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最性感DJ

翌年在外國網站Edmdroid舉辦的「2021年世界最性感DJ」，成功打入十大排行榜，撼贏日本女優濱崎真緒及韓國「夜店女王」DJ Soda，憑性感闖出名堂揚威國際。

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