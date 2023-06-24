  • 30°C
香港時間 : 2023624日 (週六) 14:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DJ女神】樂宜遊泰大解放　性感水着碧波蕩漾夠震撼【多圖】

娛樂 12:04 2023/06/24

分享：

分享：

熱門 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

玩得好開心！

「DJ女神」之稱的樂宜憑着驕人的身材，吸引大批宅男粉絲，加上她毫不吝嗇晒身材，經常在網上分享性感美照，難怪每次其出Post，不得不令人讚好。

【DJ女神】樂宜當《美女廚房》學徒入娛樂圈　重返夜場打碟3晚勁賺40萬【多圖】

水着性感照

近日樂宜與朋友飛到泰國旅行，除了飲飲食食外，當然不少得游水，並在社交網分享美照，相中可見，穿上三點式上陣的她，大晒「Big」爆上圍和零贅肉的身材，吸睛十足！

之後，她再做「影後」大晒「蜜桃臀」，果然身材冇得輸，而且，見她大歎美食，又去按摩，難怪她留言：「即興和姊妹們來一個旅行🧳～每天都是吃吃吃，和按摩💆🏾‍♀️就是爽」相信她此行必定叉足電，有個愉快之旅。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

《美女廚房》學徒

2018年以藝名「洛兒」參與TVB綜藝節目《美女廚房》成為美女學徒，憑住魔鬼身材與天使美貌成為網民焦點。當時即被網民翻出舊照捲入整容疑雲，她以化妝技術為由否認整容。

其後亦到友台ViuTV參與烹飪比賽節目《辣伙頭》及《索女 人妻 ichi 烹》，同年還參與劇集《守護神之保險調查》拍攝。

2020年，她由「洛兒」改用本名「樂宜」重返夜場打碟，不時衝出香港登台演出。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

最性感DJ

翌年在外國網站Edmdroid舉辦的「2021年世界最性感DJ」，成功打入十大排行榜，撼贏日本女優濱崎真緒及韓國「夜店女王」DJ Soda，憑性感闖出名堂揚威國際。

最新影片推介：陳山聰專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳山聰封視帝遺憾亡父未能見證　學懂愛要及時：現在盡量去彌補

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【靚女KOL】性感插畫家騷身材非為搏上位　KITKAT：展示最靚一面是應份【多圖】
18:48 2023/06/17
【靚女KOL】性感插畫家騷身材非為搏上位　KITKAT：展示最靚一面是應份【多圖】
【靚女KOL】卡姐肥肥人三點式開船P「好正式」　宅男二選一點樣揀【多圖】
19:05 2023/06/20
【靚女KOL】卡姐肥肥人三點式開船P「好正式」　宅男二選一點樣揀【多圖】
【性感KOL】網紅Yumi.K穿Bra Top睇騷　搏命出招騎劫楊丞琳演唱會 【多圖】
16:51 2023/06/19
【性感KOL】網紅Yumi.K穿Bra Top睇騷　搏命出招騎劫楊丞琳演唱會 【多圖】
【索女人妻 ichi烹】黃天頤大爆婚後由老公C君下廚　樂宜做貼心女友為另一半學新菜式
13:46 2020/06/29
【索女人妻 ichi烹】黃天頤大爆婚後由老公C君下廚　樂宜做貼心女友為另一半學新菜式
【元宇宙】繼貝依霖後樂宜出寫真NFT　DJ女神讓社群投票選拍攝主題
11:23 2022/06/06
【元宇宙】繼貝依霖後樂宜出寫真NFT　DJ女神讓社群投票選拍攝主題
【DJ女神】樂宜當《美女廚房》學徒入娛樂圈　重返夜場打碟3晚勁賺40萬【多圖】
14:07 2023/04/05
【DJ女神】樂宜當《美女廚房》學徒入娛樂圈　重返夜場打碟3晚勁賺40萬【多圖】

你可能感興趣

【靚女KOL】性感插畫家騷身材非為搏上位　KITKAT：展示最靚一面是應份【多圖】
18:48 2023/06/17
【靚女KOL】性感插畫家騷身材非為搏上位　KITKAT：展示最靚一面是應份【多圖】
【靚女KOL】卡姐肥肥人三點式開船P「好正式」　宅男二選一點樣揀【多圖】
19:05 2023/06/20
【靚女KOL】卡姐肥肥人三點式開船P「好正式」　宅男二選一點樣揀【多圖】
【性感KOL】網紅Yumi.K穿Bra Top睇騷　搏命出招騎劫楊丞琳演唱會 【多圖】
16:51 2023/06/19
【性感KOL】網紅Yumi.K穿Bra Top睇騷　搏命出招騎劫楊丞琳演唱會 【多圖】
娛樂人物職業 DJ KOL 娛樂行業 泰國

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌