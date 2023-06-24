【泰坦號慘劇】《阿森一族》編劇憶坐泰坦號危險經歷　過程兒戲4次下潛都與母船失聯

載著5人前往探索鐵達尼號（Titanic）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）周日（6月18日）失蹤後，美國海岸防衛隊在香港時間6月23日凌晨召開記者會表示已找到泰坦號的殘骸。

而網民發現發現曾多次「預言」重大事件的美國經典動畫片集《阿森一族》（The Simpsons），早在25年前推出的第9季第19集《Simpson Tide》已「預言」今次事故。

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▲ 《阿森一族》

《阿森一族》再次「神預言」

劇情講Homer發現海底的巨型沉船殘骸裝滿寶藏，於是和Mason Fairbanks齊駕駛潛水器去尋寶。但過程中，Homer意外被困在珊瑚礁中，期間氧氣供應出問題，於是Homer昏迷不醒。由此，網民認為《阿森一族》再次神預言，該集的片段亦在網上瘋傳。

其實動畫影集《阿森一族》（The Simpsons）製片兼編劇萊斯（Mike Reiss）曾4次乘坐「泰坦號」所屬海洋之門探險公司（OceanGate）的觀光潛艇進行時長10小時的行程。

不過他表示，每次觀光潛艇都與母船失去聯絡，包括一次參觀鐵達尼號殘骸的旅程，但萊斯卻以為是「正常」，說：「他們每次都會失去聯繫，這看來只是系統中固有的東西。」

▲ 《阿森一族》（The Simpsons）製片兼編劇萊斯曾坐觀光潛艇「泰坦號」。

免責文件多次提死亡

而他否認自己預言「泰坦號」的悲劇，稱《阿森一族》這段劇情其實是受1995年的電影《紅潮風暴》（Crimson Tide）啟發：「我們沒有預測未來，只是根據那部電影製作了一部動畫，巧合的是，類似的事在20多年後發生了。」

但他稱於2022年搭「泰坦號」睇「鐵達尼號」沉船殘骸，說：「坦白說，我一點害怕感覺都沒有，期間還睡了一會兒。」不過，他坦言這趟旅程應該很危險，因為所有乘客起行前都必須簽署一份「很長的免責文件」，而該文件的第一頁已連續3次提「死亡」（death）一詞。

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