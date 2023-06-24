【移居加國】移居加拿大8個月後悔欲回流 港男崩潰：逾千爭1個職位

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近年不少人移民，一名透過工作簽證前往加拿大居住和工作的港男，近日在網上分享，稱自己來到加拿大8個月感「後悔」，因無法在當地找到原本在香港從事的IT行業，而且香港月薪有26K，在加拿大做過洗碗、超市，找工作非常困難，有些工過千人爭1個職位，他打算「回流香港」。

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該名港男近日在連登討論區發帖，稱當初選擇前往加拿大，是因為「鍾意歐洲個種生活」，以為北美城市生活與歐洲城市差不多，所以選擇申請工作簽證當作「Working holiday」體驗一下於當地生活和工作。

但他稱，來了加拿大8個月後，他感到後悔，稱自己在香港，原本從事IT行業的junior職位，月薪26K，另有22天年假，除了要開會日子外，大部分時間都是「work from home」。

但到加拿大後，他無法找到IT相關的行業，因起碼要有5年以上經驗先容易少少，但當地工作競爭還是很大，在求職網站找工作，「個個application 都至少500人爭一個位，有啲係成千幾人爭」，普通cashier都2,3百人申請」。

他稱，他稱曾做過洗碗工，現時於超市工作，為兼職性質沒有年假，一個小時時薪為「15.5 CAD/hr」，扣稅後大概只得12-13加幣（$71-77港元)，「一星期返35-40個鐘， 唔計飯鐘」，即大概一個月的薪酬都只有約1萬港元。

此外，在生活上，樓主稱自己個人喜歡熱鬧，「但成日返工返到攰，放假都係留喺屋企/睇書/做gym」，加上當地常「落大雪」的天氣環境，讓他不適應。尤其是工作方面，讓他考慮回流香港。

帖文引起網民熱議，大批網民鼓勵他別放棄；有網民稱移民前真的要做多的research；另有網民亦稱，加拿大生活指數高，計劃下年年頭返香港。

責任編輯：王明芳