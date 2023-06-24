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【新冠肺炎】關日華強調兒童染疫多少次　都要打齊2針疫苗

社會 11:50 2023/06/24

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關日華強調兒童染疫多少次，都要打齊2針疫苗（資料圖片）

港大兒童及青少年科榮譽臨床副教授關日華表示，近日因感染新冠病毒而入院的幼童年紀較小，只有3至5歲，更是從未接種新冠疫苗，有幼童出現嘶吼症，提醒延誤求醫或引致氣管閉塞甚至死亡。他強調，無論曾經感染過多少次，都只相等於打1次疫苗，仍要多打2針以避免出現嚴重併發症，甚至死亡風險。

關日華於電台節目上表示，有7%至8%染疫童出現長新冠的症狀，包括長期咳嗽、氣管敏感、心跳加速、食欲不振等，當中最擔心是影響記憶及認知，一般可能會持續6至9個月；他又提醒，嘶吼症是新冠病毒常見併發症之一，嚴重會引致氣管閉塞，導致死亡，呼籲市民不能掉以輕心，萬一家中幼童感染，就要盡快求醫。

他又提到，近日天氣炎熱有利腸病毒繁殖，留意到手足口病的感染個案呈上升趨勢，提醒家長腸道病毒會入侵患者腦部，嚴重會引致腦炎，如發現子女氣促及發高燒應盡快看醫生，並不應上學，在人多地方應戴上口罩，另強調如子女睡眠期間每小時有10至20多次抽搐，有機會是腦炎的病徵。

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記者：鄧凱文

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