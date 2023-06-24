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【免費機票】機管局派500張港日來回機票　東京六本木HILLS即搶優惠

社會 11:54 2023/06/24

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熱門 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

機管局派500張港日來回機票，東京六本木HILLS商場即搶優惠。（機管局提供）

香港國際機場「飛遇世界鉅賞」機票禮遇將於2023年6月26日在日本開始，將在日本通過抽獎送出3.8萬張機票。此外，還會在六本木商場舉辦宣傳活動。

香港國際機場於6月26日12時推出「飛遇世界鉅賞」活動，送出合共50萬張飛往香港的機票，當中3.8萬張飛往香港的機票將在日本地區送出，其中1.2萬張由國泰提供服務。機票稅和燃油附加費另行收取。

    點擊圖片放大
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宣傳活動將於今明兩天（24日及25日）在六本木 Hills O-YANE PLAZA舉行。會場內設置超大型扭蛋機，以抽籤方式抽取觀眾兩天共計500張日本至香港來回機票以及和其他禮物。

此外，場內亦設有介紹香港國際機場及「香港大排檔」，「香港算命」等攤位，讓日本市民體驗香港的美食和活動。
今日舉行的開幕禮上，將包括知名藝人的談話環節。

活動詳情：

活動名稱： 香港國際機場「世界贏家」50萬張航空券贈送活動
日期： 2023年6月24日（周六）至6月25日（周日）
時間： 6月24日（周六）11:30 - 12:30 開幕儀式（包括知名藝人的談話環節）
6月24日（周六）12:30 - 18:00 快閃體驗
6月25日（周日）10:00 - 18:00 快閃體驗
地點： 六本木 Hills O-YANE PLAZA
參加費用： 免費
Kahoot遊戲舉行時間： 6月24日（周六）13:30／15:00／16:15 開始遊戲
6月25日（周日）13:00／14:30 開始遊戲

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記者：陳麗娜

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