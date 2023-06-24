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【搗破法蘭克】談善言林家熙齊揸槍　岑珈其楊偲泳一齊去露營

娛樂 12:38 2023/06/24

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《搗破法蘭克》開鏡儀式。

電影《搗破法蘭克》在昨日（6月23日）於觀塘舉行開鏡儀式，新晉導演兼編劇蔡康凝、演員談善言、林家熙（Locker）、岑珈其、楊偲泳（Renci）、袁富華、陳獻略、鄒文正、王嘉盈、近南哥（Louis）及邱萬城出席。
 
故事講述4位年輕人，由談善言、林家熙、岑珈其及楊偲泳飾演，眾人不甘安於現狀，打算劫富濟貧，幹一番事業，反擊邪惡權貴，卻捲入一間富豪教會的洗黑錢陰謀，引發連場智勇激鬥。

（左起）林家熙、談善言、楊偲泳、岑珈其。

3日洗1次頭

Locker在訪問中形容與戲中譚善言的關係是「友達以上，戀人未滿」，二人在戲中造型皆有不少紋身，亦要應付不少開槍戲份，談善言說：「我嘅角色係一個唔鍾意跟規矩嘅人，鍾意自己發號施令，或者係貪玩，中間有好多計劃帶領Locker出動。」

而Locker表示：「我嘅角色係一個拆家，可能導演覺得我個角色就要整返呢個髮型，基本上我呢個月都係keep住呢個髮型，3日洗1次頭，每日都好頭痕，有少少異相。今次好玩嘅地方係，我哋會用DV拍番自己打劫。」

多次合作的談善言與楊偲泳再拍檔。

落雨拍戲感浪漫
 
岑珈其今次在戲中演善良角色，而楊偲泳則演高傲美人，珈其說：「我同阿談、Locker、Renci之前已合作過，今次我哋4個人一齊合作係第一次。我自己好期待今次同Renci條感情線，因為好浪漫。」

而Renci表示：「平時我哋係一齊去露營，所以今次好好玩。同珈其有一場戲，拍攝時落住雨感覺好浪漫，能夠同珈其一齊演出，真係三生有幸。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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