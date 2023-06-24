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【特首感受】李家超上任近一年最鼓舞疫情消退　「看到親朋戚友團聚擁抱我也喜極而泣」

社會 12:40 2023/06/24

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李家超上任接近一周年，今日在社交平台上載一段影片分享感受。（影片截圖）

特首李家超上任接近一周年，今日（24日）在社交平台上載一段影片分享感受及心得，更預告明日同樣會透過影片剖白更多施政理念和心底感受。

李家超在片中提到，作為行政長官就任一年的經歷與感受是工作繁重，且意義重大，「我做每一個決定都影響很多人，所以是意義重大，意義重大一定要認清楚問題。」

他又指，任內最讓他鼓舞的是香港可以走出疫情，與內地真正通關，看見港人與內地親友團聚，「我們分隔了差不多三年，看到親朋戚友團聚大家擁抱的那一刻，喜極而泣，我心裏面也喜極而泣」，他形容本港在復常的過程中「上了一條快車道」，是他工作最大的動力，也相信每一位在政府工作的人，見到市民那麼開心，心裏面一定很開心。

他稱，現在港人比以前開心了，又更有活力，又多了希望，強調這是每一位市民的共同家園，所以未來一定要令她更美好，「你看我們的家園，有我們的繁華的一面，也有我們在山頂大自然的一面，真是一樂也。」

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責任編輯：陳麗娜

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