【全球首宗】七旬婦遭蜱蟲叮咬 　感染Oz病毒入院26日離世

▲ 全球首宗七旬婦遭蜱蟲叮咬 ，感染Oz病毒入院26日離世。

蚊叮蟲咬要小心！日本政府昨日(23日)便公布了當地一名70多歲的老婦被蜱蟲咬之後，出現發高燒及全身乏力症狀，入院求醫後證實感染了一種人畜共通的Oz病毒，而且留醫26日後，因為心肌炎而死亡，成為全球首宗因蜱蟲叮咬而感染相關病毒致死案例。

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綜合日本傳媒報道，患者是一名於茨城縣居住的70多歲婦人，她於去年夏季被蜱蟲叮咬，便出現高燒、疲勞以及嘔吐的症狀，曾因此求醫。醫生起初懷疑女子感染肺炎，於是處方抗生素等藥物。惟老婦之後情況持續惡化，需要緊急送往縣內的另一間醫院治療，才證實是被蜱蟲感染。老婦最終於入院第26日因為心肌炎而不治離世。

有關部門經抽取樣本檢查，證實婦人感染了人畜共通的「Oz病毒」。據了解，該婦人並無外遊紀錄，其右腳有被蜱蟲叮咬痕跡，但暫時未知感染源頭。由於日本目前未有治療有關病毒的藥物，一旦感染亦只能針對症狀作出治療，因此該縣呼籲，民眾在草叢或灌木叢等地方，要加強注意，避免蜱蟲叮咬。

蜱蟲喜歡依附人體身上，一般喜歡叮咬被頭髮遮蓋著的皮膚，所以不容易被發現，如果蜱蟲已經依附在皮膚多日，難以用一般的方法取出，有時需要進行手術，將蜱蟲位置附近的皮膚和肉切除一小部分，再將牠移除。

據本港食環署的資料，蜱為吸血寄生蟲，一般依附在哺乳類動物身上。蜱未吸血前的身體大小，由2毫米至12毫米不等。當牠們吸血時，有機會傳播不同疾病，例如斑疹熱、寇熱、巴貝西蟲病及萊姆病等。

預防措施

按標籤指示在衣服或皮膚上塗上昆蟲驅避劑

穿着淺色長袖衫及長褲

避免在叢林中坐臥

避免接觸路旁長草

定期替寵物除蟲

不要餵飼流浪犬隻

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責任編輯：羅嘉欣