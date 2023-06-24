【泰坦號慘劇】泰坦號5位乘客罹難　張寶華發文引爭議被狠批：好奇害死貓

▲ 要小心言論！

載著5人前往探索鐵達尼號（Titanic）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan）周日（6月18日）失蹤後，美國海岸防衛隊在香港時間6月23日凌晨召開記者會表示已找到泰坦號的殘骸。

至於5名乘坐者估計在潛水器內爆中罹難，其中包括營運泰坦號的公司「海洋之門」總裁拉什（Stockton Rush），他亦是潛水器的駕駛者白宮也發聲明向家屬致哀。

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發文引爭議

前新聞之花張寶華（Sharon）昨日（6月23日）在社交網為此事發文：「真係好奇害死貓。如果好奇心唔係咁大，依家仲平平安安係屋企。」

此番言論一出，隨即引起網民熱烈討論，並狠評其言論，直指人類是需要有好奇心才會進步，「沒有冒險精神，像飛機這些工具就不可能誕生…」、「妳的說法有點不對和不合適，好似指探險家「自己攞嚟衰」女「冇嗰樣整嗰樣」、「個個學你，世界沒有進步」。

▲ 張寶華言論引熱議！

被江澤民怒斥

其實張寶華的個人意見並非首次引起關注，於2000年她在北京採訪時任中共總書記江澤民時，因不斷追問這位前國家領導人是否「欽定」前特首董建華連任，結果被江澤民怒斥「Too simple, sometimes naïve！」而成為哄動全港新聞的事。

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記者入行

張寶華畢業於聖公會柴灣聖米迦勒小學，中學母校是同樣位於東區的資助學校聖馬可中學，其後升讀香港中文大學新聞及傳播學院，曾在無綫電視新聞部當實習記者，張寶華畢業後主力跑政治及兩岸新聞，曾任南華早報政治版記者，1998年加入有線電視新聞部，專責兩岸新聞。

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