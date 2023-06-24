【滅門慘案】 内地漢因家庭瑣事殺兄一家六口 受害者最小僅7歲

遼寧大連莊河一村子發生滅門兇殺案。網傳弟弟因家庭糾紛，殺死兄長一家六口，其中最小受害者僅7歲，疑兇更殘忍拍片放上網，涉案疑兇及後被當地警方拘捕歸案。

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據一張微信群聊截圖，事發於本月23日凌晨1時許，「蓉花山鎮東義村王嶺屯一個老夥計54歲，把他哥（58歲）家滅門了！哥哥嫂子、侄和侄媳婦，侄子兩個孩子（最小7歲）。」從網上短片更可見到，多人躺在血泊裏，已無生命跡象，疑兇更大喊：「看到沒？一個都沒放過！」

據内地媒體報道，6月23日上午，莊河市蓉花山鎮政府工作人員回應稱：「領導他們現在全都在現場處理，莊河的、還有我們自己鎮政府的領導都在。」記者詢問情況是否為一村民殺害了哥哥一家6口，工作人員表示正在核實中。

當地警方及後證實案，通報稱，當日凌晨1時40分許，莊河市蓉花山鎮發生一宗命案，致6人死亡。公安機關接到報案後，立即開展偵查工作，於當日7時許將犯罪嫌疑人王某波 (男，53歲，莊河市蓉花山鎮人) 抓獲。

經審訊，王某波對其因家庭瑣事將王某剛 (系王某波哥哥)及王某剛5名家人殺害的犯罪事實供認不諱。目前，案件正在進一步偵辦中。

責任編輯：王明芳