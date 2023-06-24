【癌症殺手】全家都愛呢兩種食物先後患胰臟癌 醫生警告：存活率不到5％

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癌症不容忽視，台灣一名護理師分享，曾有男患者飲食不忌口，喜歡吃甜點、喝飲品紓解生活壓力，豈料長期下身體出現毛病，被檢驗出胰臟癌，且他的家人也因胰臟癌過世。有醫生警告，或是家人的飲食習慣相近，才會接連罹患胰臟癌，而這種癌症的5年存活率僅1%至4%。

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台灣護理師陳麗華近日在節目《健康2.0》分享病例，一名愛吃甜食的男患者，常食甜點紓壓，假日又會和家人到咖啡館品嚐糕點，豈料後來胃不舒服越來越頻繁，疑是胃食道逆流，故到藥房購買成藥服用，但經過半年仍然未改善，最終才到醫院檢查。

陳麗華稱，醫生發現患者有結石、發炎及糖尿病的症狀，進一步檢查確定罹患胰臟癌。患者和太太一聽大驚失色，太太家人也因胰臟癌過世，但兩人並沒有血緣關係。

醫生解釋，恐怕是因為他們的飲食習慣近似，常期處於高甜、高糖的環境下，才會變成胰臟癌的高危險族群。

台灣肝膽腸胃科醫師錢政弘表示，胰臟生產的胰島素可幫助調節血糖，食過多甜食，會增加胰臟負擔。

另外科醫師戴鋒泉指出，胰臟癌是胰臟細胞生長出來的惡性腫瘤，胰臟位處隱密，病變發生時可能沒有症狀，常常被人們忽略。台灣每年因胰臟癌過世的人數約有500人，其5年存活率為1%至4%。

【同場加映】常吃高糖食物增患胰臟癌風險：

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胰臟癌位置隱蔽 初期病徵不明顯

根據本港醫管局，胰臟是位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。

胰臟藏在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症。在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。

胰臟癌徵狀

醫管局列出以下6個常見徵狀：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

胰臟癌發病前的身體變化

責任編輯：羅嘉欣