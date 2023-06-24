【運輸物流】林世雄：7.1起可自駕經港珠澳大橋到廣東　運輸署已收逾2,500份申請

▲ 林世雄：7月1日起可自駕經港珠澳大橋到廣東，運輸署已收到超過2,500份申請

運輸及物流局快將成立1年，運輸及物流局局長林世雄今（24日）發表網誌，總結過去工作，其中在融入大灣區建設中提到，「港車北上」已準備就緒，截至本周二（20日），運輸署已收到超過2,500份申請；在完成兩地審批程序後，便可預約由7月1日起以自駕方式經港珠澳大橋到廣東作短期商務、探親或旅遊。

林世雄於網誌中就鐵路、道路、航空、航運、物流、融入大灣區建設及「智慧出行」作出總結，其中在融入大灣區建設中提到，「港車北上」已準備就緒，在完成兩地審批程序後，便可預約由7月1日起以自駕方式經港珠澳大橋到廣東作短期商務、探親或旅遊。

林世雄提到，在中央及廣東省政府的大力支持和協助下，「港車北上」的申請程序得以大大簡化，而內地當局已大幅增加了「港車北上」的專設驗車名額，冀能進一步提升大橋人流及車流量，促進粵港澳大灣區的發展和經濟融合。

另高鐵香港段今年1月15日起陸續恢復服務，而在7月1日起會進一步增加3個站點，包括成都東、樂山及宜賓西，令網絡覆蓋更全面。

在「智慧出行」方面，林提到，運輸署上月開始在青沙管制區、城門隧道及獅子山隧道實施了「易通行」不停車繳費，令駕駛人士可以享用不停車繳付隧道費的服務，目前運輸署已向登記車主發出超過78萬（約95%領牌車輛）張繳費貼。

此外，運輸及物流局將於今年內提出《交通運輸策略性研究》的初步建議，並在2024年內推展一些嶄新的先導計劃，例如在香港國際機場「航天走廊」使用自動駕駛車輛，另會在2025年公布以構建可靠、安全、智能和環保高效運輸系統為目標的運輸策略藍圖。

道路方面，因應新界西北發展所產生的交通需求，政府正推展一系列項目，包括11號幹線（元朗至北大嶼山段）、青衣至大嶼山連接路、屯門繞道和元朗公路（藍地至唐人新村段）擴闊工程，以加強區內區外的連繫，進一步加強交匯道路及區內道路網絡的承受能力，增強周邊發展的連繫。

繼11號幹線的勘查研究於2021年9月開展後，元朗公路（藍地至唐人新村段）擴闊工程及青衣至大嶼山連接路的勘查研究及詳細設計工作亦已分別於2022年10月及2023年5月展開，當局會爭取於2033年或之前分階段開通上述項目。

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記者：鄧凱文