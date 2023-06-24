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【天氣預報】強陣風繼續吹襲本港　赤鱲角錄得每小時風速約80公里

社會 14:13 2023/06/24

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本港持續狂風驟雨，天文台預料，強陣風繼續吹襲香港，在下午1時20分左右，赤鱲角錄得每小時約80公里的強陣風，呼籲市民如身處室外，儘快到安全地方躲避。 在過去數小時，大嶼山、荃灣及屯門錄得超過20毫米雨量。

天文台解釋，一股活躍偏南氣流正影響華南地區，在明日繼續為該區帶來驟雨及雷暴。此外，高空反氣旋會在下周初至中期增強，華南沿岸天色較為明朗，天氣炎熱。隨著高空反氣旋減弱，下周後期華南沿岸驟雨較多。現時位於西北太平洋的低壓區會在未來兩三日移向菲律賓一帶，但其後的發展及路徑變數頗大。

本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，間中有驟雨，初時有幾陣狂風雷暴。吹和緩南至西南風，初時風勢間中清勁。

展望未來數天有幾陣驟雨，明日初時局部地區有雷暴，隨後兩三日短暫時間有陽光及炎熱。

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記者：陳麗娜

 

 

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