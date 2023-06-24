【選美黑幕】「陪睡換冠軍」結果變倒數？ 健美小姐不滿賽果脫鞋怒掟評審

▲ 「陪睡換冠軍」結果變倒數？ 健美小姐不滿賽果脫鞋怒掟評審。

近年各地均十分流行女士健美比賽，但近日於江蘇舉行的「健美健身錦標賽」有女參賽者卻疑不憤賽果，於是公然於舞台上脫去高跟鞋再怒扔裁判席。有關影片隨即於網上瘋傳，並引起熱議。網友則爆料稱，指女參賽者是於賽前一晚曾遭「潛規則」，但最終有人不守信用，沒有得到任何獎項才當場失控。對此，相關單位則回應稱，裁判的評分沒有任何問題。

最新影片:

據網上流傳約30秒的影片，可見當時比賽舞台上正有6位女女參賽者正在大合照留念，而主持人則用咪宣布女子健美比賽結束。惟期間，畫面最左邊身穿紫衫的女子，卻突然脫下腳上的一隻高跟鞋，接著走上前數步，再用鞋怒砸評審，嘴中還念念有詞，疑似對評審團破口大罵，最後工作人員迅速上台，並將她拉走。

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影片曝光後，隨即引起網民熱烈討論，更有網友爆料指該位紫衫女子之所以如此氣憤，是因為賽前被裁判「潛規則」，有人承諾會將冠軍頒給她，不過最終卻得不到任何獎項。網民更分享出疑似當事女子嗆聲的截圖，「說好把全場冠軍頒給我，今天給我整個倒數，你這個臭流氓」。

不過主辦此體育活動的連雲港市體育總會表示，紫衣女子扔鞋主要是針對裁判，組委會已經與她進行溝通，而江蘇省社會體育管理中心則指出，女子丟鞋的舉動顯然已擾亂賽場秩序，查看原始評分表後，裁判組評分沒有問題。

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責任編輯：羅嘉欣