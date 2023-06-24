【享年93歲】前最高法院首席大法官楊鐵樑離世　曾發文支持落實《港區國安法》

▲ 前最高法院首席大法官楊鐵樑離世，曾發文支持落實《港區國安法》

「龍傳基金」的舊生會「匯龍坊」社交平台帖文指，香港前最高法院首席大法官楊鐵樑今（24日）早離世，享年93歲。他在1956年加入香港司法部，並於1988年至1996年成為首位擔任香港首席大法官的華人；及後於1996年辭職參選第一屆行政長官選舉，惟敗於董建華，其後董建華聘任為行政會議非官守成員，至2002年卸任。

全國人大會議早前通過落實《港區國安法》的決定，楊鐵樑曾發表文章回應指各方已充分闡述了香港急需立國安法的原因，認為每個主權國都有為其國家安全利益進行立法的固有權利，此一原則是不容反駁。

他指，《公民權利和政治權利國際公約》明確規定，任何此類權利都必須考慮到國家安全的需要，「儘管有海外評論員表示反對，但如他們各自所屬的國家安全受到破壞，他們將會同樣積極地援引《公約》的規定。因此，那些反駁及行為，都是不真誠的。」

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記者：鄧凱文