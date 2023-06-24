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【旅遊復甦】程鼎一滿意復甦進度　構思兩個月內推你好‧香港 2.0

社會 15:50 2023/06/24

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熱門 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

（資料圖片）

香港全面通關約4個月，本港上月有283萬人次訪港，較回復疫情前近6成的水平，旅遊發展局總幹事程鼎一今（24日）形容復甦速度不俗，又指通關後旅客人均消費變化不大，惟美容產品零售種類消費下跌，預料與疫情改變其消費模式有關。

5月份的訪港旅客初步數字達283萬人次，日均約9萬人次訪港，相等於疫情前約56%。程鼎一在電視節目 《有理有得傾》表示，對復甦速度感滿意，形容在本港全面通關短短4至5個月內已做到上述成績是不錯。

他又指旅客消費暫時未有太大變化，但美容產品等零售種類消費下跌，預料與疫情改變其消費模式有關，相反高檔消費品，例如手錶、珠寶等消費則提高了。旅客留港時間稍為加長，由疫前的3.2日增至3.5日，預料與因商務及探親來港的人數上升有關。

旅發局早前推出「香港有禮」活動，聯同本地商戶準備了超過100萬份旅客消費優惠券，讓旅客免費享用迎賓飲品，或於餐飲、零售等商戶及景點，兌換獎賞。程鼎一稱，計劃反應比預期好，感謝港府、航空公司及機管局支持，現正構思在未來兩個月推行2.0版的HELLO HK，深化香港好客形象，邀請旅客與港人互動。

本地酒店、餐飲、航空業人手不足，令旅客體驗變差，程鼎一歡迎輸入外勞的計劃，強調要有足夠的勞動力，旅客才有更好的體驗。他又指，現時客機運力明顯有瓶頸，航空公司的機票價格因而較疫情前高，或導致旅客對來港感卻步。

旅發局下月起在灣仔海濱舉辦「樂聚維港嘉年華」，活動包括多場音樂會，下周二起旅發局網站開放領取免費電子門票。程鼎一預料每日可吸引到約1萬人次參與，強調今次的活動是新嘗試，希望可以提供多一個景點予旅客參加。他強調，門票的二維碼只能使用一次，門票若被人多重購買，則對買家沒有保障呼籲市民不要買黃牛票。

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記者：陳麗娜

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