【薄伽梵歌】黃智雯續約無綫有轉機？　樂易玲帶兒子撐舞台劇大讚進步非凡

▲ 相信樂小姐都唔想冇咗智雯呢個咁好嘅演員！

藝人黃智雯於2007年參選港姐入行，多年來演過不少角色，憑着其努力，演技備受認同，在2018年憑劇集《三個女人一個「因」》先後奪得「馬來西亞最喜愛女主角 」及「 新加坡最喜愛女主角 」。

【隱門x薄伽梵歌】黃智雯遇樽頸盼觀眾見到突破 自言未有結婚衝動不怕不婚即分

傳約滿離巢

早前有報道指向來聽話的智雯，因多年來在台慶頒獎禮與視后寶座擦身而過，感到灰心，故年底將約滿無綫的她，一直就續約問題已與無綫拉鋸近1年，更瘋傳她將會離巢，即使公司以「視后寶座」作利誘挽回其離巢決心，仍不得要領。

▲ 早前有報道指黃智雯約滿將離巢。

否認以獎項換獎

對此，早前智雯出席活動接受傳媒訪問，否認公司出動視后獎項以挽留她續約，並指獎項是一份肯定，不是用作傾約的條件，又指在公司已經有十多年，一定會將公司優先考慮。而且，現時她先集中精神做好舞台劇，等做完再去思考自己的方向。

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樂小姐撐場

近日忙於演舞台劇的智雯連日來獲不少好友撐場，今日（6月24日）樂易玲在社文網分享帶兩名兒子撐智雯場的照片，並大讚對方演得出色。

相中可見，樂小姐與智雯頭貼頭合照，並留言：「智雯給人感覺乖巧溫婉，但內心比外表強大十倍，並一直不斷追求演技上進步。《薄伽梵歌》跳出comfort zone！台下感受到另一個不一樣的智雯。Congratulations ❤️你的舞台劇造詣進步非凡！」

而智雯亦有回覆表示「感謝你的支持」，不少網民都指樂小姐工作忙碌，都願意抽時間支持智雯，足見非常疼愛智雯這位演員，亦不想公司失去這名猛將，似乎智雯在續約方面會有轉機！

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