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【國泰事故】國泰航空機件故障　同機女乘客淚述逃生經過：聞到燒焦味以為要爆炸

健康 16:54 2023/06/24

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國泰航空機件故障，同機女乘客淚述逃生經過。

國泰航空今日(24日)爆出空中驚魂，一架由香港飛往洛杉磯的CX880航班，於凌晨時份起飛時﹐因尾轆故障而須緊急折返。機組人員需立即啟用逃生滑梯讓機上乘客離開飛機，事件中有11名乘客在疏散過程中受傷送院。有猶有餘悸的內地乘客直播講述逃生經過，指事件發生十分突然，她曾因為聽到巨響及聞到燒焦味以為飛機要爆炸，由於太緊急，逃亡期間更踩到一名男士。

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【TOPick診症室】港媽常忍尿患尿道炎1年發作4次　醫生拆解症狀及5大生活元兇

一名內地女乘客於小紅書拍片講述事發及逃生經過，片段中她的背景仍然清楚見到涉事飛機及一班剛著地的乘客。她指當時飛機突然刹停的舉動令她大嚇一跳，隨即機師便廣播稱機械故障，需要「go back（返回）」，吩咐乘客要耐心等待，期間其座位左前方便突然發出巨響。雖然仍然未弄清狀況，但她見到其他乘客已解開安全帶，並陸續離開座位，於是便跟從大隊。

她慶幸當時艙內並沒有出現爭先恐後的情況，但她怕別人踩到她，所以拼命跑，「跑了幾步我就想下一秒可能爆炸，我只能更拼命往前跑。」她又眼有淚水表示原以為要「跳下去（跳機）了」，又聞到「一股燒焦的味道」，以為「下一秒可能要爆炸。」

其後她抬頭才看見有人滑滑梯，沒有時間猶豫她便直接往下沖了。由於滑滑梯期間她好像踩到一名男士，她對當下沒有說對不起表示感到「很抱歉」。好又指即使已經安全落地，現在手都還在抖。

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責任編輯：羅嘉欣

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