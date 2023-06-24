【父子情深】繼子遇車禍半癱無法自理 71歲繼父花光積蓄餵飯換尿片守護21年

沒有血緣的親人，有時卻會有著比常人更深刻的親情。新加坡一名男子，為給女友的癱瘓兒治病，他51歲時再婚，且以繼父身份，花光積蓄照顧毫無血緣關係的癱瘓繼子21年，他都無怨無悔。

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據新加坡媒體報道，現年71歲的柯星春，曾是建築工頭，20多年前認識在海鮮餐廳打工的現任太太，繼子林如鏢2003年因車禍，右半邊身癱瘓，無法自理，柯星春不忍看到女友終日以淚洗面，決定與她結婚，好讓繼子可用氣保健儲蓄戶口付醫藥費。

柯星春之後辭去工作，全職照顧繼子，至今已21年，自其辭工後，一家人長期靠他的積蓄、公積金，還有太太每月做兼職工的微薄薪水生活，且因欠債，而在10年前賣掉3房式組屋套現還債。如今太太也疾病纏身，無法繼續工作且與女兒同住。

在柯星春21年來無微不至照顧下，繼子狀況已大有改善，他已可自己站立，失去記憶也慢慢恢復，雖言語不清，但能聽懂日常交談，左邊手可通過架在桌子的手機打字，更在助力下能邁步走路。

柯星春坦言，即便是繼父，但他對繼子的用心沒有少，坦言不後悔，只要我兒子的情況能有所好轉，一切都值得！

柯星春早前接受媒體訪問時更稱，兒子每餐有魚有肉，自己則每日吃兩餐，只有白粥配罐頭菜心和一個鹹蛋。「我自己無所謂，反正我胃開過刀之後不能吃太多，但兒子的伙食不能節省，不能讓他每日吃罐頭，他需要吃得有營養才有力氣。」

繼子一個月就消耗兩箱成人紙尿褲，為照顧好繼子，柯星春多人來在繼子床邊架起另一個小床，而犧牲和太太共度時間，

已經17、18年沒有和太太同床了，即使難過也沒辦法，人生總要有取捨。

責任編輯：王明芳