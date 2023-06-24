【胃痛胃脹】女子狂食蕃茄致胃痛不止　求醫揭胃結石飲1款飲品竟不藥而癒

▲ 女子狂食蕃茄致胃痛不止，求醫揭胃結石連飲2天可樂竟好轉。

可樂竟然可治胃病? 近日內地便有一名女子因進食番茄過多，導致胃酸增加繼而引起胃炎，於是慌忙求醫。神奇的是，醫生並沒有處方任何藥物，僅叮囑女子每天飲可樂，結果女子只飲了2天，胃痛情況真的有所緩解。

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據內地傳媒報導，該名居住於江蘇省南京市的姓許女子，早前因為其母買了6公斤的番茄放在客廳，她於是便經常順手拈來地食，豈料食了幾天，便胃痛不止兼有嘔吐感，求醫後才發現是因為空腹吃太多番茄，導致胃酸過多引起胃炎，並且疑似有胃結石的情況。

不過，由許女的處方的藥單可見，醫生並沒有處方任何藥物予許女，僅叮囑她多喝水、規律飲食，並且「每日飲用可樂500ml（一周）」，並提醒她如果喝可樂後還是胃痛的話就馬上覆診。結果許女雖然沒食藥，但她表示只飲了2天可樂胃痛就有所緩解，以後不敢再狂吃番茄了。

▲ (影片截圖)

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責任編輯：羅嘉欣