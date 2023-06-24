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【兩性關係】32歲俊男有車有樓被視為筍盤　1個原因堅持從不與女友同居

親子 16:48 2023/06/24

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熱門 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

年僅三十二歲的他條件優厚、外貌俊朗、身形魁梧，是女士喜歡給其他女生炫耀的男朋友類型。他的收入穩定，不僅毋須供養家庭，父母更未雨綢繆，老早贈予他一個豪裝單位，好讓他生活得舒適寫意。

影片推介：

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】10分鐘自製冰鎮芒果沙冰　炎炎夏日食一口透心涼

年紀輕輕，有樓又有車，他怎會不是女生的理想目標？事實上，他身邊從來不乏女友，當中有漂亮模特兒、略有名氣藝人，甚至惹火尤物。

他跟女生交往，卻堅守着一個原則—不會跟女生同居。揶揄他過於保守嘛，他則笑說︰「唔係呀，係易請難送呀！」

他說，姑勿論是平凡女子，又或是下凡仙女，交往的過程幾乎都是如出一轍的。初交往的熱戀期，她們都是千依百順的小乖乖，任你搓圓捏扁，不會對你作出任何要求，讓你享受愛情的甜蜜之餘，同時感受無比自由。

不過好景不常，如沐春風的日子都是短暫的，女生全都是Control Freak！她們漸漸會控制你的飲食，禁制你吃她們認為不健康的；她們會用種種理由，迫你疏遠兄弟們，從此打機、睇波都成為邪惡事情。若一不留神稍為心軟，讓女生進駐自己家裏來嘛，那就是災難的開端。她們會以美化家居為藉口，將他本來美好的家搞到面目全非。從此，浴室裏的每一角都放滿了大樽小樽的護膚品，廚房更被弄得一團糟。天呀！她為了煎一隻蛋，一隻鑊就被壯烈犧牲了。

分手是同居男女最醜陋的一章。曾經有女生賴着不肯搬走，她歇斯底里地把他家中所見的物件都摔滿一地，然後跑出露台嚷着要跳下去……

折騰了好一段日子，她終於搬走了。他回家時，卻發現衣櫃裏的名貴西裝，統統被剪爛了！

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「同居的教訓」。

撰文 : 鄧藹霖

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