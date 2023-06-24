【販毒案】天水圍私家車檢約500萬元毒品　38歲本地男被捕

▲ 天水圍區內。（資料圖片）

天水圍一名男子被檢獲市值約500萬元、逾7公斤懷疑氯胺酮及可卡因、約9.1萬元現金及一批懷疑毒品包裝工具，涉嫌「販運危險藥物」被捕。

新界北總區刑事部人員根據線報及經深入調查後，昨日（23日）下午約2時30分在天瑞路一屋苑停車場展開打擊毒品行動，其間發現一名形跡可疑的男子正從一輛私家車搬運物品至另一輛私家車。



人員遂上前截查該名男子，並在其身上及兩輛私家車內檢獲共約6.54公斤懷疑氯胺酮、約912克懷疑可卡因、約9.1萬元現金及一批懷疑毒品包裝工具。經初步調查，該名38歲姓許本地男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，他已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件將於6月26日在粉嶺裁判法院提堂。



調查顯示，有販毒集團懷疑利用私家車作毒品儲存倉，並把車輛停泊在公眾停車場內掩人耳目，而毒品主要用作供應新界區內娛樂場所。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。



警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

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記者：陳麗娜