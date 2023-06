【舊日的足跡】吳大強孖吳偉豪父子檔拍劇　為兒子有現時成績感驕傲

▲ 兩父子一齊拍劇!

71歲的吳大強(Bill哥哥)接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問,分享自己的演藝夢以及對幾名兒子事業各有所成的感受。

自小想入行

Bill哥哥小時候家住元朗,經常健身,更擁有八塊腹肌及兩個夢想。當年他渴望成為職業球星或明星,可惜事與願違。

他於1971年參加香港電台舉辦的歌唱比賽,憑歌曲《One Day》獲得第二名,翌年報名無綫電視藝員訓練班卻失落了。

▲ 吳大強接受《舊日的足跡》訪問。

幫兒子報名參加訓練班

「在比賽的第二輪已沒有下文,可能我不夠帥氣也不夠高。婚後我看着4名兒子,心想他們可有這(加入演藝圈)天份、興趣和能耐?當年無綫招考藝人,我為老二和老三報名,結果千多人之中只選9名入圍者,他倆都中選了。不過老二一直夢想當飛機師,要去加拿大升學,結果老三加入了娛樂圈。」

他又表示:「老二要做飛機師,我認為那是不切實際的夢想,但剛巧遇上國泰招募機師,他過了很多關,終於在澳洲畢業,還代表同學致謝辭,我感到好驕傲。」

曾擔心兒子學壞

談到入行7年的三兒子吳偉豪,Bill哥哥稱兒子入行時未夠18歲,他並不擔心兒子沒有一炮而紅, 因為兒子跟同期同學相比,表現也算令人滿意。

提到有人稱讚吳偉豪為翻版吳彥祖,Bill哥哥說:「電視台比他靚仔的演員大有人在,他做戲還可以。我曾擔心他會學壞,但原來劇組就像一家人般互相照顧,令我好放心。」

盼兒子努力學習演技

他替兒子獲到「飛躍進步男藝人獎」感到非常開心:「幸運地去年他參演的劇集讓他有發揮的機 會,自此之後他更有信心。在這個圈一定要學習他人的演技,不一定要像發哥(周潤發)或華仔(劉德華), 但要努力去做。」

最後他更在節目中向太太表示愛意:「很想讓她知道她是我生命的一部份,特別於我早前身體不適的時候,她對我照顧有加。我要向她說『I will always love you』,希望她感受到我對她無盡的愛。」他還在節目中清唱《Yesterday once more》送給太太,非常溫馨。

▲ 吳偉豪

兩父子合作拍劇

另外,吳大強與兒子吳偉豪今日(6月24日)齊齊為新劇《非常檢控觀》開工。

首次父子檔拍攝,第一次拍劇的Bill哥哥表示緊張,指記對白有壓力,又指在劇中演孤兒院院長,兒子則在孤兒院長大,也算是「父子」關係,又笑稱希望能達到監製和導演要求,望長做長有。

▲ 吳大強與吳偉豪

