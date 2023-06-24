【家用難題】港媽月俾父母$7000家用　聽老公一言感後悔：唔抵好肉赤

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涉及錢銀的家用問題困擾一名港媽，她每月收入不穩，由2萬至1萬元不等，但固定每月俾7千元娘家，可是老公有微言，她即時有感被「點醒」，回想真的給娘家太多錢，倒不如留來給仔女用。港媽發帖向網民求問意見，當中她多次提及過往給家用大感「好傻」、「唔抵」和「肉赤」，卻惹來網民抨擊。

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月俾7千元娘家感吃力

該名港媽昨日（3日）在網上討論區「親子王國」發帖，標題為「你哋會俾幾$家用？」，她提及自己的背景是已婚育有仔女，一直給她的媽媽家用約6千至7千港元，近日考慮減娘家家用。

俾媽咪家用6至7千，老公話太多，又唔係搵得多，俾完自己凈返好少錢，諗諗吓又真係太多，之後都係俾返3至4千算。

非同住無幫手湊孫

港媽指出長老沒有幫手湊小朋友，減家用是合理，可是突然給少家用難以交待。她表示7千元家用一直是隨心俾，不過聽完老公講後悔了。樓主的收入不固定，每個月不同，1萬至2萬左右，她指如果收入1萬，照樣會給7千元娘家，自問「太錫阿爸阿媽就冇刻意去計較多與少」，可來她近日有感「不過老公點醒咗我」。

點解要俾咁大份！ 仲有其他兄弟姊妹都有份俾家用，其實加埋一定夠用，我唔需要俾咁大筆錢……我感覺到自己一直好傻，點解唔留返啲錢用喺小朋友度，只係顧住阿爸阿媽，即刻覺得有啲唔抵，諗起好肉赤。

大呻好傻唔抵兼肉赤

事主希望網民給意見，如何跟父母講減家用而讓他們接受。事主補充家庭狀況是有3兄弟姊妹，雖然不知他們給多少，但連同她有4份家用，父母不愁不夠用。

網民們明白有自己的子女家庭，開支大了很多，如果持續給7千元予娘家真的會感吃力，明白樓主的情況，建議她直接跟爸媽說，「你照真實情況講你要留錢俾子女作教育開支，你父母會明白的」、「都明，始終自己有頭家有小朋友，開支都幾大，加上老公都出聲，你更難做」，建議減了家用，但可在過年過節加多少少表孝心。

不過，有不少網民斥責樓主不是真的很孝順，提及的字眼帶有傷害性，有感用「肉赤」、「唔抵」去形容是難以接受，「家用這種事情問心，問別人沒意義」、「老公嘅說話、比較、肉赤，記得喺父母面前唔好提」、「點解用喺小朋友度就係「抵」、「唔肉赤」，喺父母度就係「唔抵」、「肉赤」？咁叫錫父母？」等等。

責任編輯：王明芳