【性感KOL】靚女插畫家KITKAT開藝術展　與宅男女神齊入夢【多圖】

曾上ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》任嘉賓講戀愛經歷的靚女KOL兼插畫家KITKAT，一向喜歡影靚相，而且十分大方派福利因此成宅男女神，KITKAT個人IG粉絲已達約6萬5千人。

可是另一方面也因為身材太過驕人，因此令人忽略了她藝術方面的才華，她之前今次接受DJ艾力訪問無奈坦言「第一眼睇我的的身材，忽略了背後做的事。」

至於平時喜歡拍照的她，有時打扮較性感，她表示也曾擔心誤會騷身材是只為「搏上位」，但後來想通：「女士展現自己是應該，女性其實是一個藝術品，展示自己最靚的一面是應份。」

【宅男女神】9大IG女神出年曆 莊韻澄+Yanni展人妻魅力Suet E+KitKat水著騷身段【多圖】

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展現內心世界

近日，她與拍過不少藝人如陳凱琳、岑麗香等的攝影師陳杰（Chan Kit）合作，由陳杰攝影、KITKAT當模特兒，同時她再在相片畫畫，然後並將12幅作品在中環的一家美術館展出。

KITKAT接受TOPick訪問稱在今年2月開始此項目，她介紹作品稱：「主題是發夢，當中照片都是黑白，最後一張是彩色代表起身。」

而相片上，KITKAT畫上色彩外，並寫上一些字句：「當中的字，有些是以前男朋友曾向我講過，或我向仔講過，又或者是我喜歡的歌詞等。」總之，作品反映作者內心並與觀賞者溝通。

當中更有3幅相以霓虹燈製成由KITKAT寫的字，頗有香港特色。而她也說：「現在很多人討論AI取代很多東西，不過有靈魂作品，是AI不能取代。」

KITKAT在IG部份福利照：

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