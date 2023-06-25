【癌症殺手】大便黏馬桶沖不走？　醫生警示6個大腸癌高危訊號

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相信不少人都試過，排便有時會黏在馬桶上。台灣有大腸直腸外科醫生近期在社交平台分享，表示糞便的狀態跟飲食、腸胃道吸收有很大關係，偌若排便時出現6種情形就要小心，有可能是較嚴重的腸道疾病，甚或是大腸癌，建議及早進行外科檢查。

大腸直腸外科醫師陳威佑在Facebook撰文解釋「大便會黏馬桶」的原因。他指出，糞便主要是水、人體無法消化的纖維所組成，因此多吃富含纖維的蔬果，就可以幫助糞便成形，輕易被排出。反之，如果平常纖維攝取不足，又經常吃高油、蛋白質的食物，糞便就不容易成型，變得又濕又黏。

此外，陳威佑又指出，現代人普遍生活壓力大，在過度焦慮、壓力等情緒影響之下，腸道會透過迷走神經影響大腦中樞神經，引發一連串的反應來應對壓力，就有能會抑制腸道消化功能，產生腹痛、糞便變黏等其他腸道疾病。

對於「大便黏在馬桶」與大腸癌是否有關係，陳威佑便表示，目前沒有文獻指出，大便黏馬桶與大腸癌相關。

但他提醒，如果糞便帶有黏液與血絲，並伴隨腹痛、腹瀉、噁心等情形，就要留意腸道可能已經慢性發炎、或有黏膜潰瘍等情形，此時就要及早就醫檢查。若在排便過程中有以下6種情形，就要留心，有可能是患上較嚴重的腸道疾病或大腸癌：

糞便型態

糞便帶血

糞便越來越細（像筆一般的粗細）

糞便黏液多，甚至散發惡臭

排便過程

排便習慣改變

排便前嚴重腹部絞痛

有便意但感覺排不乾淨

而如果大便只是輕微黏在馬桶上，多沖幾次水，或用刷就可輕易清除的話，只要多攝取纖維、飲水，減少食用高油脂及精緻澱粉，就能令糞便回歸正常型態。

責任編輯：羅嘉欣