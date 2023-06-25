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【#ME TOO】台灣導演游智煒被爆為性侵慣犯　女演員W：把我內褲也脫了

娛樂 10:53 2023/06/25

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「#ME TOO」風波在台灣演藝圈連環爆，曾奪金馬獎最佳短片獎的導演游智煒，近日被不同受害者控訴是性侵慣犯，而游智煒在日前曾在Facebook專頁發文道歉，提到：「在愛情關係的處理上，始終做錯了不少的事」。

【#ME TOO】NONO再被爆料網約15歲女童　「進擊的陳宣裕」約足兩年私訊內容曝光

受害者公開被性侵過程 

影評Blogger「無影無蹤」在本月23日於Facebook代受害人W發文，在2018年冬至，W與游智煒一起觀看電影試片，W答應游智煒的邀請，到其家中吃湯圓。

後來，游智煒以看電影為由，把W帶到房間，本身坐地上的游智煒，以「地上不舒服」為由，變相與W一同坐在床上，然後便發生「被進入」一事： 

後面開始撫摸我大腿，我覺得不舒服就說我想要走了，正準備起身的時候被他壓制、強吻，從脖子開始到胸部，我被嚇哭說不要這樣，他卻變本加厲把我內褲也脫了，強行進入。

我洗了好久好久的澡，洗到熱水都變冷水了，嚎啕大哭，徹夜未眠。到天快亮時我把身上的傷拍給他看，他竟問我怎麼會這樣？然後傳了一個牛排的連結說下次煮給我吃⋯ 我的世界瞬間又崩裂了一次，追問他難道忘記昨晚對我做了過份的事嗎？

受害人W指導演未有道歉 

W在文中提到游智煒在事發後沒有一句道歉、一句關心，更稱「「剛去看媽媽有跟她聊到你，下次如果有空陪我去看她」，游智煒更一直約她吃飯、看試片，完全未有回應對方。 

直至2021年8月，W於圈內聚會遇見游智煒：「我整頓飯食不下嚥，甚至無法呼吸。游智煒在大家面前，到底怎麼有辦法裝得若無其事的？我實在難以置信。」

W續指：「我當下真的全身起雞皮疙瘩，怎麼有這麼無恥的人！還說要送我回家，代表他深深的歉意（這些對話紀錄我都還留著）。」 

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「是時候為你的所作所為負責了」

在文章的最後，W寫道：

游智煒你也知道你傷害過我嗎？你確定你有深深的歉意嗎？說實在的我真的想過讓你去坐牢！

只是又忍不住想到你媽媽會不會沒人照顧？雖然我沒見過她本人，但她真的是無辜的，你怎麼可以一直利用她到處去騙女人的身體和同情？

如果她知道你傷害了這麼多女生，該有多心痛難過⋯⋯ 是時候你為你的所作所為負責了，請站出來跟所有的受害者和你媽媽道歉！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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