【投資有道】月入萬元打工仔硬買法拉利　分10年供款車價飆漲3倍成人生贏家

▲ 日本有農民花10年供完法拉利名車，如今車價飆升3倍。(官網圖片）

有精準獨立的投資眼光，隨時人生大逆轉。日本一名54歲的農民，年輕時起就嚮往擁有自己的跑車，10年前月薪僅1萬多港元的他，看中一輛法拉利F355，硬著頭皮分120期付款，直至近日才完成供款，但車價已由約700萬日圓（37萬港元）飆升至2000萬日圓（110萬港元），價值翻倍。

據日媒報道，今年54歲的日本茨城縣農民大野善是一位愛車人士，其對名車的痴迷，曾被友人笑言「要與車子結婚」。他在10年前就看中了「法拉利F355」名車，價值700萬日圓（約37萬港元），但他當年全年收入只有276萬日圓（約15萬港元），即平均月薪只有1萬多港元。

最新影片：

雖然無法負擔，大野善仍不願放棄，申請了汽車貸款，分期10年共120期支付。為了償還車貸，他除了正職，平日晚上還會兼職洗碗，由於一家居於市郊，妻子外家有位置讓他泊車，他毋須額外付泊車費。

他從3年前起就沒有再駕駛這輛車，以節省年檢費用、汽車稅、保險費和汽油費等。大野善直言，只要每日看到這輛車，幫它擦洗已經很滿足，不一定要開車。

直至今年5月，大野善終於還完車貸，他的法拉利價格亦不斷上漲，從700萬日圓升至2000萬日圓（約110萬港元），令大野善十分興奮。而他過去多年一直用心保養愛車，現在他隨時可以賣出去大賺一筆。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：王明芳