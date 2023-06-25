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【恐怖意外】美術堂嬉戲遭同學鐵錐插小腿　小學生送院家長心寒：無人道歉

親子 11:05 2023/06/25

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上海有小學生上美術堂學同學嬉戲而被鐵錐插入，意外發生至今，校方及涉事家長竟沒有遁歎。(網上圖片)

不論大人或小朋友，得意忘形嬉戲易生意外！早前上海靜安區有家長在網上控訴，斥就讀小學的兒子在上勞技課時，被同學用的鐵錐插入小腿，整枝鐵錐近乎全部插入，睇見都驚！但校方及涉事同學的家長竟零關心，道歉更欠奉！

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事發於上周一(19日)，該名家長上網申訴，兒子已經做完手術，警也報了，後續會請律師循司法程序。但意外發生至今，校方同涉事同學家長也沒有一句道歉，連最基本的關心都沒有，實在令人心寒。

從網上流傳的照片顯示，這名男童的左邊小腿近膝蓋位置，插著一枝鐵錐而送往醫院，並立即做手術。

當地派出所的警察回應稱，

這就是小學生上勞技課時無意中發生的，在玩鬧當中不小心扎的，孩子沒什麼大事。

這番回應一經發布，即在網上掀起了軒然大波。 網民們紛紛指責警方是在和稀泥(糊塗或失誤)，批評回應太糟糕。

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責任編輯:王明芳

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