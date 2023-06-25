【七年之癢】顏卓靈與白只7年情斷　Cherry昔日曾為愛郎反駁網民

▲ 顏卓靈（Cherry）與白只7年情斷！

顏卓靈（Cherry）與白只7年情斷！43歲的白只與29歲顏卓靈自拍拖以來也被指是「美女與野獸」，同為演員的二人，在2015年參演電影《大樂師．為愛配樂》時撻着，並於2016年被傳媒拍下拍拖相後，承認戀情！

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顏卓靈接花球後有感而發

日前，顏卓靈出席婚禮時成功搶花球，她也有在IG帖文分享開心時刻，內文中提到自己未有結婚的對象，「話說 這是我人生第一次搶到花球～我想要幸福，但我不知道搶到要在限定時間內結婚⋯⋯！可以先告訴我對象在哪嗎」。

顏卓靈、白只的「分」訊曾在去年傳出，指二人當中存在各種分歧，現今則由當事人證實「分」訊。

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想搞Speed Dating

顏卓靈又曾在IG限時動態與網民玩問答，當網民指「要有啱嘅對象先得嘅」，她對此表示同意。有網民就提議顏卓靈可以舉行Speed Dating，她回覆：「成世人都未試過，好似......有得諗」。

回復單身的她已似乎準備好迎接下一段戀情呢！

▲ 想搞Speed Dating？（IG截圖）

曾為男友「反駁」網民

顏卓靈曾在IG公開與白只的合照，網友留言道：「這位核突肥叔是誰？是你爸爸？」

顏卓靈也不甘示弱，留下一句「與你無關謝謝」，後來再刪去有關留言。

二人後來也較少於社交平台放閃，愛得低調，顏卓靈就不時讚男友成熟、有才華。

▲ 白只、顏卓靈曾於IG放閃！（IG圖片）

白只談理想伴侶

白只曾在TOPick專訪中分享對理想伴侶的想法，他認為「溝通」是重要的一環，又覺得對方最是要懂得分享，以及願意與他分享自己的內心世界。另外，他也直言自己是相信一見鍾情的人。

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