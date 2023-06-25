【死神擦肩】美父子最後一刻棄坐泰坦號　讓票予巴裔富商逃死劫

▲ 美父子棄坐泰坦號逃過一劫。

載著5名富豪乘客的鐵達尼觀光潛艇「泰坦號」，疑在鐵達尼沉船附近發生內爆，導致所有乘客罹難。有美國父子透露，他們在數周前因安全疑慮，臨時決定放棄乘搭泰坦號的機會，與死神擦身而過。

美國拉斯維加斯投資商Jay Bloom和20歲兒子Sean Bloom本來購買了泰坦號座位，但他們都擔心泰坦號的下潛能力，兒子在看過介紹影片後亦發現存在很多問題，即時向父親表示，他認為泰坦號無法成功下潛至這麼深處。

最新影片：

Jay受訪時公開了他和泰坦號公司「海洋之門探險」CEO Stockton Rush的對話短訊，Stockton今年3月曾親自飛往拉斯維加斯游說Jay父子付費乘搭泰坦號，甚至將原先25萬美元（約196萬港元）的價格降至15萬美元（約117萬港元），兩人起初也感到十分興奮。

惟父子看過介紹影片後，表達了對泰坦號的隱憂，CEO都沒有理會，並在其中一條訊息提到，「雖然確實存在風險，但它比搭直升機和水肺潛水都要安全，且35年來都不曾有人因非軍用潛艇受傷。」

擁有私人直升機執照的Jay並不相信，對泰坦號內部的裝置有諸多疑慮，

他（Stockton Rush）對整個計劃充滿熱情，以至被蒙蔽雙眼，沒有注意我和其他人所看到的問題。

Jay表示，他的好友兩周前因車禍離世，令他心痛不已，也讓他意識到生活中真正重要的事，「每當我看見那對父子的新聞，都彷彿看見自己和兒子。要是沒有多加思索的話，出現在那裡的會是我和我20歲兒子的照片。」

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責任編輯：王明芳