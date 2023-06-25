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【打擊罪案】警反黑行動拘65人最小14歲　另檢22萬賊贓

社會 12:01 2023/06/25

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警反黑行動拘65人最小14歲，另檢22萬賊贓。（警方提供）

警方於前日（6月23日）進行反黑行動，共拘捕65人，年齡最小只有14歲；另檢獲22萬賊贓。

在全港各區展開代號「逸影」的反罪惡及反黑社會行動，突擊搜查多個非法場所及罪案黑點，破獲3個非法賭場，1個武器庫，及偵破「經營非法賭博場所」、「藏有攻擊性武器」、「非法管有槍械或彈藥」、「販運危險藥物」及「刑事毀壞」等30多宗案件；並檢獲大量武器、賭博工具、毒品及約值22萬元的現金及金器，相信為犯罪得益。

「逸影」行動至今已拘捕65人，包括48男及17女，年齡介乎14至65歲，其中有15人為非華裔人士。另外，警方亦於同日晚上在尖沙咀區展開代號「撒哈拉」的執法行動，重點巡查區內罪案黑點以打擊罪案活動。行動仍然進行中，不排除會有更多人被捕。

警方重申，打擊黑社會活動是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊黑社會活動及其收入來源。

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責任編輯：陳麗娜

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