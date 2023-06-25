【香港小姐2023】26位候選佳麗終極面試融合AI　曾志偉稱做法比以往公道【有片】

▲ 26位《香港小姐2023》的候選佳麗進行終極面試。

由TVB舉辦的《2023香港小姐競選》於6月22日舉行第三輪面試，26位候選佳麗，為終極面試進行錄影以及與評審見面。 大熱的「翻版范冰冰」王敏慈、 「金髮巨胸版蔡思貝」Juliana、「翻版IU」莊子璇均有現身。

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玩人工功智能

《港姐2023》終極面試揉合AI及ChatGPT元素，TVB總經理曾志偉接受TVB娛樂新聞台主播許文軒訪問，分享這個創新玩法：「今年踏入第51年，第2個新紀元，嘗試向前行，用AI、GPT，唔同嘅技術融合，所以喺我哋面試裡面嘅Q&A問題都用到好多AI嘅嘢。」

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志偉指有問AI「你覺得美係用咩嚟睇嗰？」，AI回覆指眼、口、鎖骨、身材比例，並用這些讓一眾評審為佳麗評分，有別於過往只是由評審評分。

他直認比以往更花時間，但認為這樣的做法比以往公道，他稱：「係睇唔到女仔個樣，都唔知佢嘅號碼，係完全拆開哂五官嚟畀分，係新嘗試。」

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志偉：可能好大機會爆冷

志偉稱一眾評審在交談時指「今年可能好大機會爆冷，你依家都唔肯定邊一個得，個個鍾意嘅都唔同，睇住參賽者一路變化，由第一次見、第二次見，今日第三次見，個個都進步！」

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