  • 32°C
香港時間 : 2023625日 (週日) 14:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐2023】26位候選佳麗終極面試融合AI　曾志偉稱做法比以往公道【有片】

娛樂 13:59 2023/06/25

分享：

分享：

熱門 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

26位《香港小姐2023》的候選佳麗進行終極面試。

由TVB舉辦的《2023香港小姐競選》於6月22日舉行第三輪面試，26位候選佳麗，為終極面試進行錄影以及與評審見面。 大熱的「翻版范冰冰」王敏慈、 「金髮巨胸版蔡思貝」Juliana、「翻版IU」莊子璇均有現身。

【香港小姐2023】第三輪面試成功搶人才　4大熱門佳麗IG私照大公開【多圖】

玩人工功智能

《港姐2023》終極面試揉合AI及ChatGPT元素，TVB總經理曾志偉接受TVB娛樂新聞台主播許文軒訪問，分享這個創新玩法：「今年踏入第51年，第2個新紀元，嘗試向前行，用AI、GPT，唔同嘅技術融合，所以喺我哋面試裡面嘅Q&A問題都用到好多AI嘅嘢。」

最新影片推介： 

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】石修身教兒子做顧家好男人　後悔曾打仔：孩子需要關心愛錫

志偉指有問AI「你覺得美係用咩嚟睇嗰？」，AI回覆指眼、口、鎖骨、身材比例，並用這些讓一眾評審為佳麗評分，有別於過往只是由評審評分。

他直認比以往更花時間，但認為這樣的做法比以往公道，他稱：「係睇唔到女仔個樣，都唔知佢嘅號碼，係完全拆開哂五官嚟畀分，係新嘗試。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

志偉：可能好大機會爆冷

志偉稱一眾評審在交談時指「今年可能好大機會爆冷，你依家都唔肯定邊一個得，個個鍾意嘅都唔同，睇住參賽者一路變化，由第一次見、第二次見，今日第三次見，個個都進步！」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐2023】內地佳麗陸續退選港姐　前亞姐大爆TVB逼簽合約
12:25 2023/06/19
【香港小姐2023】內地佳麗陸續退選港姐　前亞姐大爆TVB逼簽合約
【香港小姐2023】港姐闊別三年落實出埠拍攝　將赴越南拍外景有新鮮感
11:09 2023/06/19
【香港小姐2023】港姐闊別三年落實出埠拍攝　將赴越南拍外景有新鮮感
【香港小姐2023】「翻版范冰冰」學生照曝光引關注　閨蜜揭對方整容真相
17:04 2023/06/20
【香港小姐2023】「翻版范冰冰」學生照曝光引關注　閨蜜揭對方整容真相
【香港小姐2023】「翻版王祖賢」賀怡雯入選第三輪面試　有樣有身材被睇好成黑馬
16:24 2023/06/22
【香港小姐2023】「翻版王祖賢」賀怡雯入選第三輪面試　有樣有身材被睇好成黑馬
【香港小姐2023】第三輪面試成功搶人才　4大熱門佳麗IG私照大公開【多圖】
20:18 2023/06/22
【香港小姐2023】第三輪面試成功搶人才　4大熱門佳麗IG私照大公開【多圖】

你可能感興趣

【香港小姐2023】內地佳麗陸續退選港姐　前亞姐大爆TVB逼簽合約
12:25 2023/06/19
【香港小姐2023】內地佳麗陸續退選港姐　前亞姐大爆TVB逼簽合約
【香港小姐2023】港姐闊別三年落實出埠拍攝　將赴越南拍外景有新鮮感
11:09 2023/06/19
【香港小姐2023】港姐闊別三年落實出埠拍攝　將赴越南拍外景有新鮮感
【香港小姐2023】「翻版范冰冰」學生照曝光引關注　閨蜜揭對方整容真相
17:04 2023/06/20
【香港小姐2023】「翻版范冰冰」學生照曝光引關注　閨蜜揭對方整容真相
娛樂機構 娛樂人物職業 娛樂行業 香港小姐 TVB

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌