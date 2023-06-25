【兒童弱視】長時間沉迷看手機　3歲男童患弱視緊急做手術

▲ 男童完成手術後，需戴眼鏡繼續治療。（facebook圖片）

不少家長都習慣用「電子奶嘴」育兒，小朋友接觸手機、電子產品都時間亦愈來愈早。泰國有媽媽表示，她年僅3歲的兒子就因為長時間盯著手機螢幕，導致出現弱視症狀，需要進行手術才能康復。

泰國清邁一名母親早前在facebook發文指，3歲的兒子出現斜視性弱視症狀，而且無法自癒，到大醫院就診後確認必須透過手術矯視，術後也需要繼續佩戴眼鏡來治療。

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她表示，兒子並非天生患有弱視，而是長昤間盯著手機螢幕所致，所幸算是及早發現，手術後一周就可出院，之後只需繼續戴眼鏡和定期覆診。

媽媽引述醫生指，現時孩子出現弱視症狀的年齡愈來愈低，最佳治療時間為3至6歲，如果在8歲以後，治療就會變得困難，孩子的視力甚至可能永久模糊或完全失明。父母必須更關注自己的孩子。這次手術花費了10萬泰銖（約2.3萬港元），

如果能把這筆錢帶孩子去旅行，或許可花得更少，而且不用挨刀。

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責任編輯：羅嘉欣